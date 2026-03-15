Україна посилила удари по військових цілях Росії: у США пояснили причину

Сили оборони України активізували удари по військових об’єктах Росії на окупованих територіях і поблизу фронту. Така тактика має на меті зірвати можливий наступ російських військ у весняно-літній період 2026 року. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Удари по військових цілях РФ. Фото з відкритих джерел

За даними аналітиків ISW, українська армія посилює кампанію ударів середньої дальності на відстані приблизно від 20 до 120 кілометрів від лінії фронту. Такі атаки спрямовані на логістичні вузли, системи протиповітряної оборони, склади боєприпасів та командні пункти російських військ.

Зокрема, українські сили завдали ударів по пусковій установці балістичних ракет Іскандер-М та складу ракет у тимчасово окупованому Криму. Також повідомляється про ураження радіолокаційної станції Небо-У, що використовується для виявлення повітряних цілей. Крім того, оператори українських безпілотників атакували кілька російських систем протиповітряної оборони Панцир-С1 на Бєлгородському напрямку.

У звіті Інституту вивчення також зазначається, що українські військові вражали склади зенітних ракетних комплексів С-300, командні пункти, ремонтні бази та логістичні склади російської армії. Окремо повідомляється про удари по російських військових поїздах, які використовувалися для перевезення техніки та боєприпасів у Запорізькій області.

Аналітики ISW вважають, що такі атаки можуть суттєво ускладнити підготовку російських військ до наступальних операцій. Знищення логістики, систем протиповітряної оборони та командних пунктів послаблює здатність Росії проводити масштабні наступи та зменшує ефективність її артилерії.

