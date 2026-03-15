logo_ukra

BTC/USD

71458

ETH/USD

2106.24

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна посилила удари по військових цілях Росії: у США пояснили причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна посилила удари по військових цілях Росії: у США пояснили причину

Українські сили активізували удари середньої дальності по військових об’єктах Росії, щоб зірвати наступ російської армії у 2026 році.

15 березня 2026, 09:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Сили оборони України активізували удари по військових об’єктах Росії на окупованих територіях і поблизу фронту. Така тактика має на меті зірвати можливий наступ російських військ у весняно-літній період 2026 року. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Удари по військових цілях РФ. Фото з відкритих джерел

За даними аналітиків ISW, українська армія посилює кампанію ударів середньої дальності на відстані приблизно від 20 до 120 кілометрів від лінії фронту. Такі атаки спрямовані на логістичні вузли, системи протиповітряної оборони, склади боєприпасів та командні пункти російських військ.

Зокрема, українські сили завдали ударів по пусковій установці балістичних ракет Іскандер-М та складу ракет у тимчасово окупованому Криму. Також повідомляється про ураження радіолокаційної станції Небо-У, що використовується для виявлення повітряних цілей. Крім того, оператори українських безпілотників атакували кілька російських систем протиповітряної оборони Панцир-С1 на Бєлгородському напрямку.

У звіті Інституту вивчення також зазначається, що українські військові вражали склади зенітних ракетних комплексів С-300, командні пункти, ремонтні бази та логістичні склади російської армії. Окремо повідомляється про удари по російських військових поїздах, які використовувалися для перевезення техніки та боєприпасів у Запорізькій області.

Аналітики ISW вважають, що такі атаки можуть суттєво ускладнити підготовку російських військ до наступальних операцій. Знищення логістики, систем протиповітряної оборони та командних пунктів послаблює здатність Росії проводити масштабні наступи та зменшує ефективність її артилерії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Росії всю ніч лунали вибухи. Які важливі об’єкти опинилися під атакою.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив про великі компроміси України для закінчення війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-14-2026/
Теги:

Новини

Всі новини