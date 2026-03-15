У Росії всю ніч лунали вибухи: які важливі об’єкти опинилися під атакою

У ніч проти 15 березня в низці регіонів Росії та на тимчасово окупованих територіях України пролунала серія вибухів. За повідомленнями російських посадовців і публікаціями у мережі, під удар могли потрапити об’єкти енергетики, нафтова інфраструктура та військові склади.

Удари по Бєлгороду

У місті Бєлгород місцева влада повідомила про пошкодження енергетичної інфраструктури та проблеми з комунальними послугами, зокрема опаленням, електрикою та водою.

"В результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Більш точний масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби", — заявив місцевий губернатор Гладков.

За його словами, на одному з об’єктів також сталася пожежа, яку ліквідовували рятувальні служби.

Пожежа на нафтовому вузлі в Краснодарському краї

У Краснодарському краї вибухи пролунали поблизу міста Тихорецьк. За даними місцевого оперативного штабу, уламки безпілотника спричинили займання на території Тихорецького нафтового вузла, який є важливим транспортним комплексом для перекачування та зберігання нафти.

Цей об’єкт є частиною інфраструктури, пов’язаної з російською державною компанією "Транснефть", яка керує системою магістральних нафтопроводів у країні. Також повідомляється про пошкодження двох високовольтних ліній електропередач.

Вибухи у Волгоградській області

Повідомлення про вибухи надходили з Волгограда та сусіднього міста Волзький. За даними з відкритих джерел, звуки вибухів лунали в районах, де розташовані нафтопереробний завод та електростанція.

Атака безпілотників у Мордовії

У столиці Мордовії місті Саранськ місцеві жителі також повідомляли про роботу безпілотників і вибухи. У мережі поширилися відео, на яких зафіксовані моменти прильотів.

Удари по окупованих територіях

Вибухи також пролунали на тимчасово окупованих територіях України. За попередніми даними у місті Довжанськ Луганської області було уражено склад боєприпасів російських військ. Повідомляється про детонацію ракет для систем протиповітряної оборони.

У Сімферополі вибухи пролунали поблизу Таврійської ТЕС, яка є однієї з ключових електростанцій півострова, що забезпечує електроенергією значну частину регіону.

Офіційні деталі подій ще уточнюються, однак масштаб географії вибухів свідчить про чергову ніч масштабних атак по інфраструктурі Росії та окупованих територій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Росії дрони атакували Афіпський НПЗ та порт "Кавказ".

Також "Коментарі" писали, що Маріуполь, Сизрань та Самару атакували дрони.