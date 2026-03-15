В России всю ночь раздавались взрывы: какие важные объекты оказались под атакой

В ночь на 15 марта в ряде регионов России и на временно оккупированных территориях Украины прозвучала серия взрывов. По сообщениям российских чиновников и публикациям в сети под удар могли попасть объекты энергетики, нефтяная инфраструктура и военные склады.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Удары по Белгороду

В городе Белгород местные власти сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры и проблемах с коммунальными услугами, в частности, отоплением, электричеством и водой.

"В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", – заявил местный губернатор Гладков.

По его словам, на одном из объектов также произошел пожар, ликвидированный спасательными службами.

Пожар на нефтяном узле в Краснодарском крае

В Краснодарском крае взрывы прогремели вблизи города Тихорецк. По данным местного оперативного штаба, обломки беспилотника привели к возгоранию на территории Тихорецкого нефтяного узла, который является важным транспортным комплексом для перекачки и хранения нефти.

Этот объект является частью инфраструктуры, связанной с российской государственной компанией "Транснефть", управляющей системой магистральных нефтепроводов в стране. Также сообщается о повреждении двух высоковольтных линий электропередач.

Взрывы в Волгоградской области

Сообщения о взрывах поступали из Волгограда и соседнего города Волжский. По данным из открытых источников, звуки взрывов раздавались в районах, где расположены нефтеперерабатывающий завод и электростанция.

Атака беспилотников в Мордовии

В столице Мордовии городе Саранске местные жители также сообщали о работе беспилотников и взрывах. В сети распространились видеозаписи, на которых зафиксированы моменты прилетов.

Удары по оккупированным территориям

Взрывы также раздались на временно оккупированных территориях Украины. По предварительным данным, в городе Довжанск Луганской области был поражен состав боеприпасов российских войск. Сообщается о детонации ракет для систем противовоздушной обороны.

В Симферополе взрывы прогремели вблизи Таврической ТЭС, которая является одной из ключевых электростанций полуострова, обеспечивающей электроэнергией значительную часть региона.

Официальные детали событий еще уточняются, однако масштаб географии взрывов свидетельствует об очередной ночи масштабных атак по инфраструктуре России и оккупированных территорий.

