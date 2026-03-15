Украина усилила удары по военным целям России: в США объяснили причину

Силы обороны Украины активизировали удары по военным объектам России на оккупированных территориях и вблизи фронта. Такая тактика имеет цель сорвать возможное наступление российских войск в весенне-летний период 2026 года. Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны.

По данным аналитиков ISW, украинская армия усиливает кампанию ударов средней дальности на расстоянии от 20 до 120 километров от линии фронта. Такие атаки направлены на логистические узлы, системы противовоздушной обороны, склады боеприпасов и командные пункты русских войск.

В частности, украинские силы нанесли удары по пусковой установке баллистических ракет Искандер-М и складу ракет во временно оккупированном Крыму. Также сообщается о поражении радиолокационной станции Небо-У, используемой для обнаружения воздушных целей. Кроме того, операторы украинских беспилотников атаковали несколько российских систем противовоздушной обороны Панцирь-С1 на Белгородском направлении.

В отчете Института изучения отмечается, что украинские военные поражали склады зенитных ракетных комплексов С-300, командные пункты, ремонтные базы и логистические составы российской армии. Отдельно сообщается об ударах по российским военным поездам, которые использовались для перевозки техники и боеприпасов в Запорожской области.

Аналитики ISW считают, что такие атаки могут существенно усложнить подготовку российских войск к наступательным операциям. Уничтожение логистики, систем противовоздушной обороны и командных пунктов ослабляет способность России проводить масштабные наступления и снижает эффективность ее артиллерии.

