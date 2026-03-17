Новое наступление России: Кремль выбрал город, ставший главной целью армии РФ

В 2026 году российская армия может сосредоточить главные усилия наступательной кампании на востоке Украины. По оценке военного аналитика M0nstas, ключевой целью операций Кремля в войне против Украины может стать город Краматорск, являющийся одним из главных административных и логистических центров Донбасса.

По данным M0nstas, российские силы действуют пятью армейскими группами вдоль линии фронта. Отдельно функционирует группа "Север", которая проводит рейды на приграничные районы, пытаясь сковать украинские силы и заставить их удерживать дополнительные участки обороны.

"Главной целью российской наступательной кампании 2026 следует считать Краматорск. Предпосылки для этой операции почти завершены", — пишет аналитик.

По его словам, для этого российское командование может задействовать сразу три группировки войск. Главным ударным элементом станет группа "Юг", которая будет пытаться прорвать украинскую оборону в направлении Константиновки и Часового Яра, которые являются ключевыми пунктами, прикрывающими происки к Краматорску.

Еще одно направление наступления России может проходить через территории к северу от Покровска. По оценкам аналитика, после возможного захвата этого города российские войска могут использовать его как большой логистический узел для дальнейших операций в регионе. Другой сложной задачей для российских сил может стать форсирование реки Северский Донец, что открывало бы путь для давления на Славянск с севера.

По анализу M0nstas, параллельно российские группировки "Восток" и "Днепр" могут продолжать наступление в направлении Запорожья. В частности, речь идет о продвижении через Орехово, которое рассматривается как важный пункт для дальнейшего развития операций на юге.

M0nstas предупреждает, что кампания 2026 года может существенно отличаться от предыдущих этапов войны. Россия активно использует беспилотные системы, однако вместе с тем сталкивается с новыми ограничениями на поле боя. Украина за это время значительно усилила оборонительные укрепления и создала разветвленную систему инженерных препятствий.

"Путин требовал захвата Донбасса, Херсона, Запорожья и создания пограничной буферной зоны. Эти цели остаются далекими от реализации… Будущая кампания не будет решена одним прорывом. Это будет определяться тем, насколько эффективно каждая сторона будет справляться с давлением во все более сложной операционной среде", — заключает аналитик.

