Війна з Росією Український контрнаступ набирає обертів: на скільки км ЗСУ просунулися вперед
НОВИНИ

Український контрнаступ набирає обертів: на скільки км ЗСУ просунулися вперед

У районі кордону Запорізької та Дніпропетровської областей українські сили перехопили ініціативу: російські війська змушені змінювати напрям атак

11 березня 2026, 08:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські сили провели успішні наступальні дії на південному напрямку та просунулися на 10-12 кілометрів углиб російських позицій у Дніпропетровській області. З кінця січня було звільнено понад 400 квадратних кілометрів території. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Український контрнаступ набирає обертів: на скільки км ЗСУ просунулися вперед

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Командир 1-го окремого штурмового полку капітан Дмитро Філатов повідомив, що його підрозділ просунувся приблизно на 12 кілометрів між населеними пунктами Нове Запоріжжя та Добропілля на північ від міста Гуляйполе. Паралельно підрозділи десантно-штурмових військ провели окрему операцію у напрямку Олександрівки, де просунулися ще на 10-11 кілометрів.

За словами представника Сил оборони півдня полковника Владислава Волошина, українська армія змогла повернути ініціативу на окремих ділянках фронту біля кордону Запорізької та Дніпропетровської областей. Російські війська, які активно атакували в районі Гуляйполя наприкінці 2025 року, вже кілька місяців не демонструють там просування та змушені змінювати напрям ударів.

Начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал-майор Олександр Комаренко заявив, що лише на Олександрівському напрямку звільнено понад 400 квадратних кілометрів. За його словами, майже всю територію Дніпропетровської області вже очищено від російських військ, хоча в кількох невеликих населених пунктах бої ще тривають.

Аналітики ISW також відзначають звільнення низки сіл, включаючи Новогригорівку, Калинівське та Степове. Геолокаційні кадри підтверджують присутність української бронетехніки у центрі Новогригорівки, що свідчить про закріплення ЗСУ у цьому районі.

Крім того, українські підрозділи повідомили про звільнення Тернового. Однак, за оцінками військових аналітиків, російські сили все ще можуть утримувати позиції в кількох населених пунктах на південний схід від Олександрівки.

Експерти зазначають, що успішні контратаки української армії змусили російське командування змінити тактику та перекинути сили на інші напрями, що свідчить про поступову втрату ними ініціативи на цій ділянці фронту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи США справді знімають санкції з РФ: про що говорять натяки Трампа.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-10-2026/
