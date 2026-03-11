logo

Главная Новости Общество Война с Россией Украинское контрнаступление набирает обороты: на сколько км ВСУ продвинулись вперед
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинское контрнаступление набирает обороты: на сколько км ВСУ продвинулись вперед

В районе границы Запорожской и Днепропетровской областей украинские силы перехватили инициативу: российские войска вынуждены менять направление атак

11 марта 2026, 08:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские силы провели успешные наступательные действия на южном направлении и продвинулись на 10-12 километров вглубь российских позиций в Днепропетровской области. С конца января было освобождено более 400 квадратных километров территории. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Украинское контрнаступление набирает обороты: на сколько км ВСУ продвинулись вперед

ВСУ. Фото: из открытых источников

Командир 1-го отдельного штурмового полка капитан Дмитрий Филатов сообщил, что его подразделение продвинулось примерно на 12 километров между населенными пунктами Новое Запорожье и Доброполье севернее города Гуляйполе. Параллельно подразделения десантно-штурмовых войск провели отдельную операцию в направлении Александровка, где продвинулись еще на 10-11 километров.

По словам представителя Сил обороны юга полковника Владислав Волошин, украинская армия смогла вернуть инициативу на отдельных участках фронта у границы Запорожской и Днепропетровской областей. Российские войска, которые активно атаковали в районе Гуляйполя в конце 2025 года, уже несколько месяцев не демонстрируют там продвижения и вынуждены менять направление ударов.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал-майор Александр Комаренко заявил, что только на Александровском направлении освобождено более 400 квадратных километров. По его словам, почти вся территория Днепропетровской области уже очищена от российских войск, хотя в нескольких небольших населенных пунктах бои еще продолжаются.

Аналитики ISW также отмечают освобождение ряда сел, включая Новогригоровку, Калиновское и Степовое. Геолокационные кадры подтверждают присутствие украинской бронетехники в центре Новогригоровки, что свидетельствует о закреплении ВСУ в этом районе.

Кроме того, украинские подразделения сообщили об освобождении села Терновое. Однако, по оценкам военных аналитиков, российские силы все еще могут удерживать позиции в нескольких населенных пунктах юго-восточнее Александровки.

Эксперты отмечают, что успешные контратаки украинской армии вынудили российское командование изменить тактику и перебросить силы на другие направления, что свидетельствует о постепенной потере ими инициативы на этом участке фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли США снимают санкции с РФ: о чем говорят намеки Трампа.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-10-2026/
