Действительно ли США снимают санкции с РФ: о чем говорят намеки Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Все уже убедились, что происходит частичное и временное снятие американских санкций с российской нефти. Об этом сообщил Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт объяснил, говорит о частичном снятии американских санкций с российской нефти, потому что формально речь идет о нефти, которая уже находится в состоянии транспортировки по морю.
Читайте на портале "Комментарии" — обострение ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану может неожиданно принести экономическую выгоду России. Резкий рост мировых цен на нефть усугубляет возможности Кремля финансировать войну против Украины и облегчает давление на российскую экономику. Об этом пишет Politico.
После атак на иранские нефтяные объекты стоимость нефти стремительно выросла и превысила отметку в 100 долларов за баррель – самый высокий уровень с лета 2022 года, когда рынки реагировали на полномасштабное вторжение России в Украину. Для Москвы такое удорожание может быть серьезной поддержкой. В бюджете РФ на текущий год базовая цена нефти марки Urals была заложена примерно на уровне 59 долларов за баррель. При этом в начале года доходы от энергетического сектора упали до минимальных значений с 2020 года. На экономику также оказывают давление западные санкции, высокие процентные ставки и дефицит рабочей силы.