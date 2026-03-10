Действительно ли США снимают санкции с РФ: о чем говорят намеки Трампа

Все уже убедились, что происходит частичное и временное снятие американских санкций с российской нефти. Об этом сообщил Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт объяснил, говорит о частичном снятии американских санкций с российской нефти, потому что формально речь идет о нефти, которая уже находится в состоянии транспортировки по морю.

"Что касается временности, то здесь все еще совершенно не ясно. Как будто речь идет о месяце, но эксперты говорят, что это может продолжаться значительно дольше. По состоянию на сегодняшний день это в основном связано с ростом цен на нефть из-за войны войны в Иране и нехватки нефти на рынках. Но это вполне может быть и шагом к дальнейшему ослаблению санкций США в отношении России", – сказал Владимир Дубовик.

Читайте на портале "Комментарии" — обострение ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану может неожиданно принести экономическую выгоду России. Резкий рост мировых цен на нефть усугубляет возможности Кремля финансировать войну против Украины и облегчает давление на российскую экономику. Об этом пишет Politico.

После атак на иранские нефтяные объекты стоимость нефти стремительно выросла и превысила отметку в 100 долларов за баррель – самый высокий уровень с лета 2022 года, когда рынки реагировали на полномасштабное вторжение России в Украину. Для Москвы такое удорожание может быть серьезной поддержкой. В бюджете РФ на текущий год базовая цена нефти марки Urals была заложена примерно на уровне 59 долларов за баррель. При этом в начале года доходы от энергетического сектора упали до минимальных значений с 2020 года. На экономику также оказывают давление западные санкции, высокие процентные ставки и дефицит рабочей силы.



