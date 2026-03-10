logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході пояснили, чому Путін може стати "найбільшим переможцем" війни в Ірані
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході пояснили, чому Путін може стати "найбільшим переможцем" війни в Ірані

Ескалація навколо Ірану підняла ціни на енергоресурси і може дати Москві додаткові мільярди для продовження війни проти України

10 березня 2026, 08:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Загострення ситуації на Близькому Сході після ударів США та Ізраїлю по Ірану може зненацька принести економічну вигоду Росії. Різке зростання світових цін на нафту посилює можливості Кремля фінансувати війну проти України та полегшує тиск на російську економіку. Про це пише Politico.

На Заході пояснили, чому Путін може стати "найбільшим переможцем" війни в Ірані

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Після атак на іранські нафтові об'єкти вартість нафти стрімко зросла і перевищила позначку 100 доларів за барель – найвищий рівень з літа 2022 року, коли ринки реагували на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Для Москви таке подорожчання може бути серйозною підтримкою. У бюджеті РФ на поточний рік базову ціну нафти марки Urals було закладено приблизно на рівні 59 доларів за барель. При цьому на початку року прибутки від енергетичного сектора впали до мінімальних значень із 2020 року. На економіку також тиснуть західні санкції, високі відсоткові ставки та дефіцит робочої сили.

За словами старшого наукового співробітника Центру Карнегі Росія-Євразія Сергія Вакуленка, російській владі раніше доводилося обговорювати непопулярні заходи – скорочення видатків, підвищення податків і навіть можливе урізання військових витрат. Однак після ескалації навколо Ірану ситуація змінилася: загрози для судноплавства в Ормузькій протоці викликали новий стрибок цін на нафту.

Колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир Мілов назвав те, що відбувається, "подарунком для Москви". За його словами, високі ціни фактично стали "рятувальним колом" для російського бюджету.

Додатковим чинником може стати зростання попиту на російську нафту з боку Індії та Китаю, які прагнуть забезпечити стабільне постачання енергоресурсів.

Міністерство фінансів США тимчасово дозволило Індії продовжувати закупівлі російської нафти, щоб уникнути дефіциту на світовому ринку. Експерти, однак, попереджають: щоб реально змінити економічну ситуацію в Росії, високі ціни мають зберігатися не кілька місяців, а щонайменше рік.

Читайте також на порталі "Коментарі" — G7 готується рятувати світ від рекордних нафтових цін: які кроки можуть зробити.




Джерело: https://www.politico.eu/article/why-vladimir-putin-is-the-biggest-winner-from-the-war-in-iran/
