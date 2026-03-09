G7 готовится спасать мир от рекордных цен на нефть: какие шаги могут предпринять

Министры финансов стран "Большой семерки" обсуждают экстренные меры для сдерживания стремительного роста цен на нефть. Одним из ключевых вариантов может стать совместное высвобождение стратегических запасов сырья под координацией Международное энергетическое агентство. Решение планируется рассмотреть на срочной встрече 9 марта, сообщает Financial Times.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

По данным источников издания, как минимум три страны G7 уже поддержали идею открыть часть резервов, где хранится около 1,2 млрд баррелей нефти. Некоторые американские чиновники предлагают выпустить на рынок 300-400 млн баррелей – примерно четверть общего объема стратегических запасов.

Дискуссия проходит на фоне растущего давления на президента США Дональд Трамп, от которого требуют остановить резкое подорожание топлива. За последнюю неделю средняя цена бензина в США выросла с 2,98 до 3,45 доллара за галлон, и аналитики предупреждают, что тенденция может сохраниться.

Нефтяной рынок уже демонстрирует резкие колебания. По данным Investing, утром 9 марта европейский эталон Brent на торгах поднимался выше 119 долларов за баррель, после чего откатился примерно до 103 долларов. Американская нефть WTI также кратковременно превышала отметку в 119 долларов, а затем снизилась до около 98 долларов за баррель.

Эксперты предупреждают, что дальнейший рост цен может вызвать новую волну глобальной инфляции и ударить по экономическому росту во многих странах. Особенно уязвимыми считаются крупные импортеры нефти — Китай, Индия, Южная Корея, Япония, а также ряд европейских государств.

Система стратегических нефтяных резервов была создана в 1974 году после арабского нефтяного эмбарго, которое вызвало тяжелый энергетический кризис в западных странах. С тех пор государства – участники МЭА лишь пять раз совместно выпускали нефть из запасов. Последний раз это происходило в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины, когда рынки также столкнулись с резким скачком цен.

