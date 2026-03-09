G7 готується рятувати світ від рекордних цін на нафту: які кроки можуть зробити

Міністри фінансів країн "Великої сімки" обговорюють екстрені заходи щодо стримування стрімкого зростання цін на нафту. Одним із ключових варіантів може стати спільне вивільнення стратегічних запасів сировини під координацією Міжнародної енергетичної агенції. Рішення планують розглянути на терміновій зустрічі 9 березня, повідомляє Financial Times.

Ціни на нафту. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел видання, як мінімум, три країни G7 вже підтримали ідею відкрити частину резервів, де зберігається близько 1,2 млрд барелів нафти. Деякі американські чиновники пропонують випустити на ринок 300-400 млн. барелів — приблизно чверть загального обсягу стратегічних запасів.

Дискусія проходить на тлі тиску на президента США Дональд Трамп, від якого вимагають зупинити різке подорожчання палива. За останній тиждень середня ціна бензину в США зросла з 2,98 до 3,45 доларів за галон, і аналітики попереджають, що тенденція може зберегтися.

Нафтовий ринок демонструє різкі коливання. За даними Investing, вранці 9 березня європейський еталон Brent на торгах піднімався вище за 119 доларів за барель, після чого відкотився приблизно до 103 доларів. Американська нафта WTI також короткочасно перевищувала позначку 119 доларів, а потім знизилася до близько 98 доларів за барель.

Експерти попереджають, що подальше зростання цін може спричинити нову хвилю глобальної інфляції та вдарити по економічному зростанню у багатьох країнах. Особливо вразливими вважаються великі імпортери нафти – Китай, Індія, Південна Корея, Японія, а також низка європейських держав.

Система стратегічних нафтових резервів була створена у 1974 році після арабського нафтового ембарго, яке спричинило важку енергетичну кризу в західних країнах. З того часу держави – учасники МЕА лише п'ять разів спільно випускали нафту із запасів. Востаннє це відбувалося у 2022 році після початку повномасштабної війни Росії проти України, коли ринки також зіткнулися з різким стрибком цін.

