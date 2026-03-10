На Западе объяснили, почему Путин может стать "крупнейшим победителем" войны в Иране

Обострение ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану может неожиданно принести экономическую выгоду России. Резкий рост мировых цен на нефть усиливает возможности Кремля финансировать войну против Украины и облегчает давление на российскую экономику. Об этом пишет Politico.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

После атак на иранские нефтяные объекты стоимость нефти стремительно выросла и превысила отметку в 100 долларов за баррель – самый высокий уровень с лета 2022 года, когда рынки реагировали на полномасштабное вторжение России в Украину.

Для Москвы такое подорожание может стать серьезной поддержкой. В бюджете РФ на текущий год базовая цена нефти марки Urals была заложена примерно на уровне 59 долларов за баррель. При этом в начале года доходы от энергетического сектора упали до минимальных значений с 2020 года. На экономику также давят западные санкции, высокие процентные ставки и дефицит рабочей силы.

По словам старшего научного сотрудника Центра Карнеги Россия-Евразия Сергея Вакуленко, российским властям ранее приходилось обсуждать непопулярные меры – сокращение расходов, повышение налогов и даже возможное урезание военных затрат. Однако после эскалации вокруг Ирана ситуация изменилась: угрозы для судоходства в Ормузском проливе вызвали новый скачок цен на нефть.

Бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов назвал происходящее "подарком для Москвы". По его словам, высокие цены фактически стали "спасательным кругом" для российского бюджета.

Дополнительным фактором может стать рост спроса на российскую нефть со стороны Индии и Китая, которые стремятся обеспечить стабильные поставки энергоресурсов.

При этом Министерство финансов США временно разрешило Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы избежать дефицита на мировом рынке. Эксперты, однако, предупреждают: чтобы реально изменить экономическую ситуацию в России, высокие цены должны сохраняться не несколько месяцев, а как минимум год.

Читайте также на портале "Комментарии" — G7 готовится спасать мир от рекордных цен на нефть: какие шаги могут предпринять.



