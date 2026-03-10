Чи справді США знімають санкції з РФ: про що говорять натяки Трампа

Всі вже упевнилися у тому, що відбувається часткове та тимчасове зняття американських санкцій з російської нафти. Про це розповів Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт пояснив, говорить про часткове зняття американських санкцій з російської нафти, тому що формально йдеться про нафту, яка вже знаходиться у стані транспортування морем.

"Щодо тимчасовості, то тут ще все цілком не ясно. Наче йдеться про місяць, але експерти кажуть, що це може тривати значно довше. По стану на зараз це переважно пов’язано зі зростанням цін на нафту через війну в Ірані та нестачу нафти на ринках. Але це цілком може бути й кроком до подальшого послаблення санкцій США щодо Росії", – висловився Володимир Дубовик.

Після атак на іранські нафтові об'єкти вартість нафти стрімко зросла і перевищила позначку 100 доларів за барель – найвищий рівень з літа 2022 року, коли ринки реагували на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для Москви таке подорожчання може бути серйозною підтримкою. У бюджеті РФ на поточний рік базову ціну нафти марки Urals було закладено приблизно на рівні 59 доларів за барель. При цьому на початку року прибутки від енергетичного сектора впали до мінімальних значень із 2020 року. На економіку також тиснуть західні санкції, високі відсоткові ставки та дефіцит робочої сили.



