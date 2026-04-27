Негода вдарила по Херсону – вітер зніс антидронові сітки та паралізував рух у місті
Негода вдарила по Херсону – вітер зніс антидронові сітки та паралізував рух у місті

Шквальні пориви валять дерева і змушують транспорт зупинятися раніше – влада закликає не виходити з дому.

27 квітня 2026, 10:00
Автор:
Проніна Анна

У передмісті Херсона негода завдала удару не лише по інфраструктурі, а й по елементах безпеки – сильний вітер пошкодив антидронові сітки.

Негода вдарила по Херсону – вітер зніс антидронові сітки та паралізував рух у місті

У передмісті Херсона вітер пошкодив антидронові сітки

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Херсонська міська військова адміністрація.

Що сталося

Найбільше постраждав напрямок у бік Зеленівки, де шквальні пориви вітру пошкодили захисні антидронові конструкції.

Паралельно негода вдарила і по самому місту – сильний вітер валить дерева, які вже місцями перекривають рух транспорту.

Наслідки для міста

Через складні погодні умови виникла загроза пошкодження контактної мережі.

У зв’язку з цим херсонський електротранспорт був змушений завершити роботу раніше запланованого графіку.

Заклик до мешканців

Міська влада закликає жителів не виходити на вулицю без нагальної потреби, поки триває негода.

Ситуація залишається складною, служби працюють над ліквідацією наслідків буревію.

Читайте також в "Коментарях", що у Херсоні внаслідок російської атаки безпілотником постраждали троє волонтерів. Інцидент стався вранці, коли місто знову опинилося під ударом.

Також раніше ми повідомляли, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області повідомляють про ліквідацію представника окупаційних структур. Йдеться про підполковника так званого “МНС” РФ у регіоні.

Крім того, минулого тижня у Херсоні правоохоронці викрили цілу родину, яка під час тимчасової окупації міста добровільно перейшла на бік російських загарбників і працювала в незаконних органах влади. За даними слідства, влітку 2022 року всі троє членів родини погодилися обійняти керівні посади у створеному росіянами псевдооргані – так званому “департаменті агропромислового комплексу Херсонської області”.



