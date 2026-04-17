Сімейний підряд на окупантів: у Херсоні викрили родину, яка будувала “владу” РФ

Проніна Анна
У Херсоні правоохоронці викрили цілу родину, яка під час тимчасової окупації міста добровільно перейшла на бік російських загарбників і працювала в незаконних органах влади.
Батько, мати і син разом служили окупантам – у Херсоні викрили колаборантів
Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Офіс Генерального прокурора. Подружжю та їхньому сину вже оголошено підозру у колабораційній діяльності.
Чоловік став “заступником начальника інспекції держнагляду”, жінка очолила “відділ правової та кадрової роботи”, а їхній син отримав посаду “начальника відділу організаційної роботи та ІТ”.
Слідство встановило, що кожен із них відповідав за окремі напрямки роботи окупаційної установи. Один із підозрюваних займався питаннями меліорації та впровадженням російського законодавства, інша — кадровою політикою та дисципліною, а третій — господарським забезпеченням.
Наразі всім трьом обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Досудове розслідування проводять слідчі СБУ в Херсонській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Цей випадок демонструє, що навіть після завершення окупації відповідальність за співпрацю з ворогом є неминучою, незалежно від посад чи родинних зв’язків.
