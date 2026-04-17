logo_ukra

BTC/USD

77960

ETH/USD

2449.02

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Сімейний підряд на окупантів: у Херсоні викрили родину, яка будувала "владу" РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Сімейний підряд на окупантів: у Херсоні викрили родину, яка будувала “владу” РФ

Після деокупації родина залишилась у місті, але уникнути відповідальності не змогла.

17 квітня 2026, 18:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Херсоні правоохоронці викрили цілу родину, яка під час тимчасової окупації міста добровільно перейшла на бік російських загарбників і працювала в незаконних органах влади.

Батько, мати і син разом служили окупантам – у Херсоні викрили колаборантів

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Офіс Генерального прокурора. Подружжю та їхньому сину вже оголошено підозру у колабораційній діяльності.

Сімейна схема співпраці з окупантами

За даними слідства, влітку 2022 року всі троє членів родини погодилися обійняти керівні посади у створеному росіянами псевдооргані — так званому “департаменті агропромислового комплексу Херсонської області”.

Чоловік став “заступником начальника інспекції держнагляду”, жінка очолила “відділ правової та кадрової роботи”, а їхній син отримав посаду “начальника відділу організаційної роботи та ІТ”.

Кар’єра в псевдоміністерстві

Після реорганізації цієї структури в так зване “міністерство сільського господарства та рибальства” родина не лише не залишила своїх посад, а й продовжила виконувати управлінські функції.

Слідство встановило, що кожен із них відповідав за окремі напрямки роботи окупаційної установи. Один із підозрюваних займався питаннями меліорації та впровадженням російського законодавства, інша — кадровою політикою та дисципліною, а третій — господарським забезпеченням.

Чому їх не врятувала деокупація

Після звільнення Херсона родина не залишила місто, що й дозволило правоохоронцям згодом їх викрити.

Наразі всім трьом обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Що їм загрожує

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Досудове розслідування проводять слідчі СБУ в Херсонській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Цей випадок демонструє, що навіть після завершення окупації відповідальність за співпрацю з ворогом є неминучою, незалежно від посад чи родинних зв’язків.

Читайте також в "Коментарях", що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники вдалися до нової схеми тиску на цивільне населення. У Генічеську місцеві школи фактично змушують збирати продукти та речі для потреб армії РФ, використовуючи для цього дітей.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини