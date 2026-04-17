Сімейний підряд на окупантів: у Херсоні викрили родину, яка будувала “владу” РФ

У Херсоні правоохоронці викрили цілу родину, яка під час тимчасової окупації міста добровільно перейшла на бік російських загарбників і працювала в незаконних органах влади.

Батько, мати і син разом служили окупантам – у Херсоні викрили колаборантів

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Офіс Генерального прокурора. Подружжю та їхньому сину вже оголошено підозру у колабораційній діяльності.

Сімейна схема співпраці з окупантами

За даними слідства, влітку 2022 року всі троє членів родини погодилися обійняти керівні посади у створеному росіянами псевдооргані — так званому “департаменті агропромислового комплексу Херсонської області”.

Чоловік став “заступником начальника інспекції держнагляду”, жінка очолила “відділ правової та кадрової роботи”, а їхній син отримав посаду “начальника відділу організаційної роботи та ІТ”.

Кар’єра в псевдоміністерстві

Після реорганізації цієї структури в так зване “міністерство сільського господарства та рибальства” родина не лише не залишила своїх посад, а й продовжила виконувати управлінські функції.

Слідство встановило, що кожен із них відповідав за окремі напрямки роботи окупаційної установи. Один із підозрюваних займався питаннями меліорації та впровадженням російського законодавства, інша — кадровою політикою та дисципліною, а третій — господарським забезпеченням.

Чому їх не врятувала деокупація

Після звільнення Херсона родина не залишила місто, що й дозволило правоохоронцям згодом їх викрити.

Наразі всім трьом обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Що їм загрожує

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Досудове розслідування проводять слідчі СБУ в Херсонській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Цей випадок демонструє, що навіть після завершення окупації відповідальність за співпрацю з ворогом є неминучою, незалежно від посад чи родинних зв’язків.

