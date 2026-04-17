Семейный подряд на окупантов: в Херсоне разоблачили семью, которая строила "власть" РФ

В Херсоне стражи порядка разоблачили целую семью, которая во время временной оккупации города добровольно перешла на сторону российских захватчиков и работала в незаконных органах власти.

Отец, мать и сын вместе служили оккупантам – в Херсоне разоблачили коллаборантов

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Супругам и их сыну уже объявлено подозрение в коллаборационной деятельности.

Семейная схема сотрудничества с оккупантами

По данным следствия, летом 2022 года все трое членов семьи согласились занять руководящие должности в созданном россиянами псевдооргане — так называемом "департаменте агропромышленного комплекса Херсонской области".

Мужчина стал "заместителем начальника инспекции госнадзора", женщина возглавила "отдел правовой и кадровой работы", а их сын получил должность "начальника отдела организационной работы и ИТ".

Карьера в псевдоминистерстве

После реорганизации этой структуры в так называемое министерство сельского хозяйства и рыболовства семья не только не покинула свои должности, но и продолжила выполнять управленческие функции.

Следствие установило, что каждое из них отвечало за отдельные направления работы оккупационного учреждения. Один из подозреваемых занимался вопросами мелиорации и внедрением российского законодательства, другой — кадровой политикой и дисциплиной, а третий — хозяйственным обеспечением.

Почему их не спасла деоккупация

После освобождения Херсона семья не покинула город, что позволило правоохранителям впоследствии их разоблачить.

В настоящее время всем троим избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Что им грозит

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность.

Досудебное расследование проводится следователями СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Этот случай демонстрирует, что даже после завершения оккупации ответственность за сотрудничество с врагом неизбежна, независимо от должностей или родственных связей.

