Семейный подряд на окупантов: в Херсоне разоблачили семью, которая строила "власть" РФ

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Херсоне стражи порядка разоблачили целую семью, которая во время временной оккупации города добровольно перешла на сторону российских захватчиков и работала в незаконных органах власти.
Отец, мать и сын вместе служили оккупантам – в Херсоне разоблачили коллаборантов
Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Супругам и их сыну уже объявлено подозрение в коллаборационной деятельности.
Мужчина стал "заместителем начальника инспекции госнадзора", женщина возглавила "отдел правовой и кадровой работы", а их сын получил должность "начальника отдела организационной работы и ИТ".
Следствие установило, что каждое из них отвечало за отдельные направления работы оккупационного учреждения. Один из подозреваемых занимался вопросами мелиорации и внедрением российского законодательства, другой — кадровой политикой и дисциплиной, а третий — хозяйственным обеспечением.
В настоящее время всем троим избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Досудебное расследование проводится следователями СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Этот случай демонстрирует, что даже после завершения оккупации ответственность за сотрудничество с врагом неизбежна, независимо от должностей или родственных связей.
