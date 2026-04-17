Дітей змушують “здавати норму” продуктами: оккупанти в Генічеську тиснуть на батьків через школи

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники вдалися до нової схеми тиску на цивільне населення. У Генічеську місцеві школи фактично змушують збирати продукти та речі для потреб армії РФ, використовуючи для цього дітей.

Росіяни використовують школярів як інструмент збору “гуманітарки” для армії на окупованій Херсонщині

Як повідомляють " Коментарі ", про це інформує рух опору "АТЕШ". За інформацією агентів, відповідні вимоги передаються батькам через школярів, що створює додатковий психологічний тиск на родини.

Як працює схема тиску

За даними підпілля, окупаційна адміністрація встановлює так звані “норми” збору допомоги. Йдеться про продукти харчування, одяг та інші речі, які мають передаватися для російських військових підрозділів.

Водночас основний механізм впливу — це школи. Саме через них батькам передають вимоги, використовуючи дітей як посередників. Таким чином окупанти свідомо обирають середовище, де відмовитися найскладніше.

Тиск через освіту

Найбільш тривожним є те, що сім’ї, які не виконують ці вимоги, можуть зіткнутися з проблемами у навчальному процесі. Зафіксовані випадки, коли відмова виконати “план” може впливати на ставлення до дитини у школі.

Фактично освітні заклади перетворюються на інструмент примусу, а діти — на засіб впливу на дорослих.

Масштаб проблеми

За інформацією руху опору, подібні практики фіксуються не лише в Генічеську, а й по всій тимчасово окупованій території Херсонської області. Це свідчить про системний характер таких дій з боку окупаційної влади.

Куди передано інформацію

Уся зібрана інформація вже передана Силам оборони України та правозахисним організаціям. Вона використовується для документування можливих воєнних злочинів та подальшого реагування на міжнародному рівні.

Ситуація демонструє, як окупаційна адміністрація використовує цивільне населення для забезпечення власних військових потреб, залучаючи до цього навіть дітей.

