Дітей змушують “здавати норму” продуктами: оккупанти в Генічеську тиснуть на батьків через школи

Проніна Анна
На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники вдалися до нової схеми тиску на цивільне населення. У Генічеську місцеві школи фактично змушують збирати продукти та речі для потреб армії РФ, використовуючи для цього дітей.
Росіяни використовують школярів як інструмент збору “гуманітарки” для армії на окупованій Херсонщині
Як повідомляють " Коментарі ", про це інформує рух опору "АТЕШ". За інформацією агентів, відповідні вимоги передаються батькам через школярів, що створює додатковий психологічний тиск на родини.
Водночас основний механізм впливу — це школи. Саме через них батькам передають вимоги, використовуючи дітей як посередників. Таким чином окупанти свідомо обирають середовище, де відмовитися найскладніше.
Фактично освітні заклади перетворюються на інструмент примусу, а діти — на засіб впливу на дорослих.
Ситуація демонструє, як окупаційна адміністрація використовує цивільне населення для забезпечення власних військових потреб, залучаючи до цього навіть дітей.
