Детей заставляют "сдавать норму" продуктами: оккупанты в Геническе давят на родителей через школы

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики прибегли к новой схеме давления на гражданское население. В Геническом местные школы фактически заставляют собирать продукты и вещи для нужд армии РФ, используя для этого детей.

Россияне используют школьников как инструмент сбора гуманитарки для армии на оккупированной Херсонщине

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует движение сопротивления "АТЕШ". По информации агентов, соответствующие требования передаются родителям через школьников, что создает дополнительное психологическое давление на семьи.

Как работает схема давления

По данным подполья, оккупационная администрация устанавливает так называемые "нормы" сбора помощи. Речь идет о продуктах питания, одежде и других вещах, которые должны передаваться для российских военных подразделений.

В то же время, основной механизм влияния — это школы. Именно через них родителям передают требования, используя детей в качестве посредников. Таким образом оккупанты сознательно выбирают среду, где отказаться сложнее всего.

Давление через образование

Наиболее тревожно то, что семьи, которые не выполняют эти требования, могут столкнуться с проблемами в учебном процессе. Зафиксированы случаи, когда отказ выполнить план может влиять на отношение к ребенку в школе.

Фактически образовательные учреждения превращаются в инструмент принуждения, а дети – в средство воздействия на взрослых.

Масштаб проблемы

По информации движения сопротивления, подобные практики фиксируются не только в Геническом, но и по всей временно оккупированной территории Херсонской области. Это свидетельствует о системном характере таких действий со стороны оккупационных властей.

Куда передана информация

Вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины и правозащитным организациям. Она используется для документирования возможных военных преступлений и последующего реагирования на международном уровне.

Ситуация демонстрирует, как оккупационная администрация использует гражданское население для обеспечения собственных военных нужд, привлекая даже детей.

