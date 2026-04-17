Детей заставляют "сдавать норму" продуктами: оккупанты в Геническе давят на родителей через школы

Проніна Анна
На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики прибегли к новой схеме давления на гражданское население. В Геническом местные школы фактически заставляют собирать продукты и вещи для нужд армии РФ, используя для этого детей.
Россияне используют школьников как инструмент сбора гуманитарки для армии на оккупированной Херсонщине
Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует движение сопротивления "АТЕШ". По информации агентов, соответствующие требования передаются родителям через школьников, что создает дополнительное психологическое давление на семьи.
В то же время, основной механизм влияния — это школы. Именно через них родителям передают требования, используя детей в качестве посредников. Таким образом оккупанты сознательно выбирают среду, где отказаться сложнее всего.
Фактически образовательные учреждения превращаются в инструмент принуждения, а дети – в средство воздействия на взрослых.
Ситуация демонстрирует, как оккупационная администрация использует гражданское население для обеспечения собственных военных нужд, привлекая даже детей.
