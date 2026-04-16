Окупанти винесли вирок іноземцю: у "ЛНР" засудили поляка за службу в ЗСУ

На тимчасово окупованій території Луганської області представники незаконних формувань оголосили вирок громадянину Польщі, який воював на боці України. Його засудили до тривалого ув’язнення за так зване “найманство”.

У псевдосуді "ЛНР" дали 13 років громадянину Польщі, який воював за Україну

Як повідомляють "Коментарі", про це пишуть RMF24 і Gazeta Wyborcza.

Йдеться про 47-річного чоловіка з міста Мисловиці, якого окупаційний “Верховний суд ЛНР” засудив до 13 років колонії суворого режиму.

Як він потрапив у полон

За даними журналістів, громадянин Польщі воював у складі Збройних сил України проти російських окупантів.

У листопаді 2024 року він потрапив у полон на території тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області.

Після цього російська сторона висунула проти нього звинувачення у “найманій службі” та “опозиції до спеціальної військової операції”.

Що заявили окупанти

У так званому суді стверджують, що чоловік нібито брав участь у бойових діях “з метою отримання матеріальної винагороди”.

Саме це формулювання традиційно використовується російською стороною для криміналізації іноземців, які воюють у складі українських сил оборони.

Чому цей вирок викликає питання

Українська сторона та міжнародні організації не визнають жодних “судових рішень” окупаційних адміністрацій.

Подібні процеси розглядаються як порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.

Іноземці, які воюють у складі ЗСУ, мають статус комбатантів, а отже повинні користуватися відповідним правовим захистом.

Контекст

Росія системно використовує практику так званих “судилищ” над полоненими, зокрема іноземцями, на окупованих територіях.

Такі вироки часто мають політичний і пропагандистський характер та не відповідають міжнародним стандартам правосуддя.

Такі вироки часто мають політичний і пропагандистський характер та не відповідають міжнародним стандартам правосуддя.