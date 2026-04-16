ЗСУ ліквідували піхоту рф та повернули контроль

Підрозділи 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ відновили контроль над частиною вулиць у Вовчанську, які раніше перебували під контролем російських військ.

Про це повідомив командир роти бригади Олег Крижанівський.

За його словами, ключову роль у досягненні результату відіграло активне застосування FPV-дронів, а також скиди боєприпасів із безпілотників.

Це дозволяє ефективно знищувати піхоту противника без прямого контакту.

Зокрема, спецбатальйон "Шквал" ліквідував значну кількість російських військових, які намагалися закріпитися в місті.

Це суттєво вплинуло на темпи просування противника.

Військовий зазначив, що станом на квітень 2026 року ситуацію у Вовчанську та прилеглих лісових масивах вдалося стабілізувати завдяки створенню додаткових рубежів оборони.

Водночас російські сили продовжують тактику інфільтрації малими групами.

Зокрема, спроби проникнення фіксуються в районах населених пунктів Синельникове, Лиман, Вільча та Симинівка.

За словами Крижанівського, основне завдання таких груп — ведення спостереження, однак після накопичення вони можуть становити серйозну загрозу в тилу.

Тому протидія інфільтрації залишається одним із ключових завдань українських підрозділів.

Раніше аналітики повідомляли про можливе просування російських військ на цьому напрямку, однак українська сторона спростувала ці дані.

