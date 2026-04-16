ЗСУ ліквідували піхоту рф та повернули контроль

Ткачова Марія
Підрозділи 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ відновили контроль над частиною вулиць у Вовчанську, які раніше перебували під контролем російських військ.
ЗСУ відновили контроль над частиною Вовчанська
Про це повідомив командир роти бригади Олег Крижанівський.
За його словами, ключову роль у досягненні результату відіграло активне застосування FPV-дронів, а також скиди боєприпасів із безпілотників.
Це дозволяє ефективно знищувати піхоту противника без прямого контакту.
Зокрема, спецбатальйон "Шквал" ліквідував значну кількість російських військових, які намагалися закріпитися в місті.
Це суттєво вплинуло на темпи просування противника.
Військовий зазначив, що станом на квітень 2026 року ситуацію у Вовчанську та прилеглих лісових масивах вдалося стабілізувати завдяки створенню додаткових рубежів оборони.
Водночас російські сили продовжують тактику інфільтрації малими групами.
Зокрема, спроби проникнення фіксуються в районах населених пунктів Синельникове, Лиман, Вільча та Симинівка.
За словами Крижанівського, основне завдання таких груп — ведення спостереження, однак після накопичення вони можуть становити серйозну загрозу в тилу.
Тому протидія інфільтрації залишається одним із ключових завдань українських підрозділів.
Раніше аналітики повідомляли про можливе просування російських військ на цьому напрямку, однак українська сторона спростувала ці дані.