Война с Россией ВСУ ликвидировали пехоту России и вернули контроль
НОВОСТИ

ВСУ ликвидировали пехоту России и вернули контроль

ВСУ возобновили контроль над частью Волчанска и стабилизировали ситуацию в городе

16 апреля 2026, 18:01
Ткачова Марія

Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ возобновили контроль над частью улиц в Волчанске, которые ранее находились под контролем российских войск.

ВСУ ликвидировали пехоту России и вернули контроль

ВСУ возобновили контроль над частью Волчанска

Об этом сообщил командир роты бригады Олег Крыжановский .

По его словам, ключевую роль в достижении результата сыграло активное применение FPV-дронов, а также сбросы боеприпасов из беспилотников.

Это позволяет эффективно уничтожать пехоту противника без прямого контакта.

В частности, спецбатальон "Шквал" ликвидировал значительное количество российских военных, пытавшихся закрепиться в городе.

Это оказало существенное влияние на темпы продвижения противника.

Военный отметил, что на апрель 2026 года ситуацию в Волчанске и близлежащих лесных массивах удалось стабилизировать благодаря созданию дополнительных рубежей обороны.

В то же время, российские силы продолжают тактику инфильтрации малыми группами.

В частности, попытки проникновения фиксируются в районах населенных пунктов Синельниково , Лиман , Вильча и Симиновка .

По словам Крыжановского, основная задача таких групп — ведение наблюдения, однако после накопления они могут представлять серьезную угрозу в тылу.

Поэтому противодействие инфильтрации остается одной из ключевых задач украинских подразделений.

Ранее аналитики сообщали о возможном продвижении российских войск в этом направлении, однако украинская сторона опровергла эти данные.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Лиманское направление является одним из самых напряженных участков фронта.
Об этом сообщил начальник прессслужбы бригады "Месть" Евгений Роженюк. По его словам, российские войска активно опрокидывают свежие силы и пытаются прорвать украинскую оборону. Основной целью противника остается продвижение вперед и захват новых рубежей. Военный отметил, что стратегической задачей оккупантов является выход к реке Жеребец.



Источник: https://hromadske.ua/sytuatsiia-na-fronti/262480-syly-oborony-vidnovyly-kontrol-nad-chastynoiu-vulyts-vovchanska-57-ma-bryhada
