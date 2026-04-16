ВСУ ликвидировали пехоту России и вернули контроль

Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ возобновили контроль над частью улиц в Волчанске, которые ранее находились под контролем российских войск.

ВСУ возобновили контроль над частью Волчанска

Об этом сообщил командир роты бригады Олег Крыжановский .

По его словам, ключевую роль в достижении результата сыграло активное применение FPV-дронов, а также сбросы боеприпасов из беспилотников.

Это позволяет эффективно уничтожать пехоту противника без прямого контакта.

В частности, спецбатальон "Шквал" ликвидировал значительное количество российских военных, пытавшихся закрепиться в городе.

Это оказало существенное влияние на темпы продвижения противника.

Военный отметил, что на апрель 2026 года ситуацию в Волчанске и близлежащих лесных массивах удалось стабилизировать благодаря созданию дополнительных рубежей обороны.

В то же время, российские силы продолжают тактику инфильтрации малыми группами.

В частности, попытки проникновения фиксируются в районах населенных пунктов Синельниково , Лиман , Вильча и Симиновка .

По словам Крыжановского, основная задача таких групп — ведение наблюдения, однако после накопления они могут представлять серьезную угрозу в тылу.

Поэтому противодействие инфильтрации остается одной из ключевых задач украинских подразделений.

Ранее аналитики сообщали о возможном продвижении российских войск в этом направлении, однако украинская сторона опровергла эти данные.

