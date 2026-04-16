Найгарячіша точка запеклих боїв: військовий розповів про складнощі на фронті

Лиманський напрямок наразі є однією з найнапруженіших ділянок фронту.

Військовий про Лиманський напрямок

Про це повідомив начальник пресслужби бригади "Помста" Євген Роженюк.

За його словами, російські війська активно перекидають свіжі сили та намагаються прорвати українську оборону.

Основною метою противника залишається просування вперед і захоплення нових рубежів.

Військовий зазначив, що стратегічним завданням окупантів є вихід до річки Жеребець.

Йдеться про лінію населених пунктів Терни та Ямполівка, які залишаються ключовими орієнтирами для російського наступу.

У разі досягнення цієї лінії противник зможе використати природну водну перешкоду для закріплення позицій.

Ситуація на напрямку залишається складною та динамічною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнський морський піхотинець Валентин Полянський, який потрапив у російський полон у квітні 2022 року під час боїв за Маріуполь, розповів про пережите під час етапування та утримання.

За його словами, після захоплення військових зв’язували скотчем і перевозили у вантажівках по кілька десятків людей одночасно без доступу до води, їжі чи туалету. Полонених транспортували кілька годин, після чого пересадили в літак, а згодом — в автозаки та доставили до слідчого ізолятора в місті Камишин Волгоградської області. Він зазначає, що вже на етапі прибуття до СІЗО застосовувалося фізичне насильство — полонених били під час реєстрації, змушуючи роздягатися та передавати особисті речі. За його словами, приниження продовжувалися й далі: обмеження доступу до базових потреб, жорсткі умови утримання та систематичні побиття. Полянський розповідає, що навіть пересування приміщенням супроводжувалося ударами — полонених змушували торкатися стін або дверей під час руху, після чого їх били.

