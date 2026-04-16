Лиманское направление является одним из самых напряженных участков фронта.

Военный о Лиманском направлении

Об этом сообщил начальник прессслужбы бригады "Месть" Евгений Роженюк .

По его словам, российские войска активно опрокидывают свежие силы и пытаются прорвать украинскую оборону.

Основной целью противника остается продвижение вперед и захват новых рубежей.

Военный отметил, что стратегической задачей оккупантов является выход к реке Жеребец .

Речь идет о линии населенных пунктов Терны и Ямполевки , которые остаются ключевыми ориентирами для российского наступления.

В случае достижения этой линии противник сможет использовать природное водное препятствие для закрепления позиций.

Ситуация в направлении остается сложной и динамичной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский морской пехотинец Валентин Полянский, попавший в плен в апреле 2022 года во время боев за Мариуполь, рассказал о пережитом во время этапирования и содержания.

По его словам, после захвата военных связывали скотчем и перевозили в грузовиках по несколько десятков человек одновременно без доступа к воде, пище или туалету. Пленных транспортировали несколько часов, после чего пересадили в самолет, а затем — в автозаки и доставили в следственный изолятор в городе Камышин Волгоградской области. Он отмечает, что уже на этапе прибытия в СИЗО применялось физическое насилие – пленных избивали во время регистрации, заставляя раздеваться и передавать личные вещи. По его словам, унижения продолжались и дальше: ограничение доступа к базовым потребностям, жесткие условия содержания и систематические избиения. Полянский рассказывает, что даже передвижение по помещению сопровождалось ударами — пленных заставляли прикасаться к стенам или дверям во время движения, после чего их били.

