Без води і їжі: морпіх розкрив шокуючі умови російського полону
НОВИНИ

Без води і їжі: морпіх розкрив шокуючі умови російського полону

Морпіх, який пережив полон після боїв за Маріуполь, розповів про жорстоке поводження та умови утримання

16 квітня 2026, 16:38
Ткачова Марія

Український морський піхотинець Валентин Полянський, який потрапив у російський полон у квітні 2022 року під час боїв за Маріуполь, розповів про пережите під час етапування та утримання.

Морпіх про пройдений полон рф

За його словами, після захоплення військових зв’язували скотчем і перевозили у вантажівках по кілька десятків людей одночасно без доступу до води, їжі чи туалету.

Полонених транспортували кілька годин, після чого пересадили в літак, а згодом — в автозаки та доставили до слідчого ізолятора в місті Камишин Волгоградської області.

Він зазначає, що вже на етапі прибуття до СІЗО застосовувалося фізичне насильство — полонених били під час реєстрації, змушуючи роздягатися та передавати особисті речі.

За його словами, приниження продовжувалися й далі: обмеження доступу до базових потреб, жорсткі умови утримання та систематичні побиття.

Полянський розповідає, що навіть пересування приміщенням супроводжувалося ударами — полонених змушували торкатися стін або дверей під час руху, після чого їх били.

У результаті він прокинувся з численними травмами та синцями по всьому тілу.

Також військовий зазначив, що російські силовики називали українських бійців "нацистами" та виправдовували свої дії тим, що вважають Маріуполь "своєю територією".

Його свідчення доповнюють численні факти про системне жорстоке поводження з українськими військовополоненими.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія планує суттєво збільшити виробництво FPV-дронів у 2026 році.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України. За оцінками відомства, йдеться про понад 7 мільйонів безпілотників, що приблизно на 3 мільйони більше, ніж у попередньому році. У відповідь Україна робить ставку на технологічну перевагу та масштабну автоматизацію бойових процесів.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DQ32pLRivTp/?igsh=ZTdscGFkNnBrM3Fp
