Масштабування війни: росіяни готують нежартівливу загрозу

РФ планує різко наростити виробництво FPV-дронів, Україна відповідає автоматизацією війни

15 квітня 2026, 22:08
Ткачова Марія

Росія планує суттєво збільшити виробництво FPV-дронів у 2026 році.

Рф різко наростить виробництво дронів

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

За оцінками відомства, йдеться про понад 7 мільйонів безпілотників, що приблизно на 3 мільйони більше, ніж у попередньому році.

У відповідь Україна робить ставку на технологічну перевагу та масштабну автоматизацію бойових процесів.

Зокрема, йдеться про активне впровадження сучасних технологій та розвиток безпілотних систем, які дозволяють зменшити залучення особового складу на передовій.

Окремий акцент робиться на наземних роботизованих комплексах, обсяги виробництва яких уже сягають десятків тисяч одиниць на рік.

Також у Міноборони відзначили важливість міжнародної підтримки, зокрема створення Коаліції електронної боротьби за участі Німеччини та Швеції.

Українська сторона наголошує, що адаптація до нових умов ведення війни та розвиток технологій залишаються ключовими факторами стримування противника.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що заступник командира Третього Армійського Корпусу Максим Жорін заявив, що жодна окрема зброя чи рішення не здатні кардинально змінити хід війни.
За його словами, протягом усього періоду повномасштабного вторгнення українське суспільство шукає "єдине рішення" — від винищувачів до далекобійних ракет. Втім, він наголосив, що такого універсального інструменту не існує. Жорін підкреслив, що ефективна стратегія має базуватися на комплексному підході. Серед ключових факторів він назвав системні втрати противника, які можуть досягати десятків тисяч осіб щомісяця, а також стримування російських військ на поточній лінії фронту.



Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/15481
