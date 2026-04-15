Россия резко нарастит производство дронов

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

По оценкам ведомства, речь идет о более чем 7 миллионах беспилотников, что примерно на 3 миллиона больше, чем в предыдущем году.

В ответ Украина делает ставку на технологическое превосходство и масштабную автоматизацию боевых действий.

В частности, речь идет об активном внедрении современных технологий и развитии беспилотных систем, позволяющих уменьшить привлечение личного состава на передовой.

Отдельный упор делается на наземных роботизированных комплексах, объемы производства которых уже достигают десятков тысяч единиц в год.

Также в Минобороны отметили важность международной поддержки, в частности, создание Коалиции электронной борьбы с участием Германии и Швеции.

Украинская сторона отмечает, что адаптация к новым условиям ведения войны и развитие технологий остаются ключевыми факторами сдерживания противника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что один заместитель командира Третьего Армейского Корпуса Максим Жорин заявил, что ни одно отдельное оружие или решение не способны кардинально изменить ход войны.

По его словам, в течение всего периода полномасштабного вторжения украинское общество ищет "единственное решение" — от истребителей до дальнобойных ракет. Впрочем, он подчеркнул, что такого универсального инструмента нет. Жорин подчеркнул, что эффективная стратегия должна основываться на комплексном подходе. Среди ключевых факторов он назвал системные потери противника, которые могут достигать десятков тысяч человек в месяц, а также сдерживание российских войск на текущей линии фронта.

