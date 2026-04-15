Масштабирование войны: россияне готовят нешуточную угрозу

Ткачова Марія
Россия планирует существенно увеличить производство FPV-дронов в 2026 году.
Россия резко нарастит производство дронов
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
По оценкам ведомства, речь идет о более чем 7 миллионах беспилотников, что примерно на 3 миллиона больше, чем в предыдущем году.
В ответ Украина делает ставку на технологическое превосходство и масштабную автоматизацию боевых действий.
В частности, речь идет об активном внедрении современных технологий и развитии беспилотных систем, позволяющих уменьшить привлечение личного состава на передовой.
Отдельный упор делается на наземных роботизированных комплексах, объемы производства которых уже достигают десятков тысяч единиц в год.
Также в Минобороны отметили важность международной поддержки, в частности, создание Коалиции электронной борьбы с участием Германии и Швеции.
Украинская сторона отмечает, что адаптация к новым условиям ведения войны и развитие технологий остаются ключевыми факторами сдерживания противника.