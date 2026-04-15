Максим Жорін відповів на запитання, що може зупинити росіян

Жорін заявив, що у війні не існує «чарівного рішення» — перемогу може дати лише комплекс дій

15 квітня 2026, 21:56
Ткачова Марія

Заступник командира Третього Армійського Корпусу Максим Жорін заявив, що жодна окрема зброя чи рішення не здатні кардинально змінити хід війни.

Максим Жорін про способи зупинити ворога

За його словами, протягом усього періоду повномасштабного вторгнення українське суспільство шукає "єдине рішення" — від винищувачів до далекобійних ракет.

Втім, він наголосив, що такого універсального інструменту не існує.

Жорін підкреслив, що ефективна стратегія має базуватися на комплексному підході.

Серед ключових факторів він назвав системні втрати противника, які можуть досягати десятків тисяч осіб щомісяця, а також стримування російських військ на поточній лінії фронту.

За його словами, навіть кілька місяців без просування ворога можуть суттєво змінити ситуацію на полі бою та посилити позиції України.

Окремо він відзначив важливість ударів по території Росії, які спрямовані на знищення військово-промислового потенціалу та економічної бази агресора.

На його думку, саме поєднання цих факторів здатне вплинути на перебіг війни, тоді як ставка лише на один елемент не дасть результату.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський Z-блогер із каналу "Позивний Осетин" публічно звернувся до влади з вимогою пояснити цілі війни проти України.
У своєму дописі він заявив, що перед будь-якими переговорами керівництво РФ має чітко озвучити, заради чого ведеться війна, які її межі та що вважатиметься перемогою. Також блогер звернув увагу на значні втрати та регулярні удари по території Росії, поставивши під сумнів ефективність поточної стратегії.



Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/6026
