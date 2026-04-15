Заместитель командира Третьего Армейского Корпуса Максим Жорин заявил, что ни одно отдельное оружие или решение не способно кардинально изменить ход войны.

Максим Жорин о способах остановить врага

По его словам, в течение всего периода полномасштабного вторжения украинское общество ищет "единственное решение" — от истребителей до дальнобойных ракет.

Впрочем, он подчеркнул, что такого универсального инструмента нет.

Жорин подчеркнул, что эффективная стратегия должна основываться на комплексном подходе.

Среди ключевых факторов он назвал системные потери противника, которые могут достигать десятков тысяч человек в месяц, а также сдерживание российских войск на текущей линии фронта.

По его словам, даже несколько месяцев без продвижения врага могут существенно изменить ситуацию в поле боя и усилить позиции Украины.

Отдельно он отметил важность ударов по территории России, направленных на уничтожение военно-промышленного потенциала и экономической базы агрессора.

По его мнению, именно сочетание этих факторов способно повлиять на ход войны, в то время как ставка только на один элемент не даст результата.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский Z-блогер из канала "Позывной Осетин" публично обратился к власти с требованием объяснить целые войны против Украины.

В своем сообщении он заявил, что перед любыми переговорами руководство РФ должно четко озвучить, ради чего ведется война, каковы ее пределы и что будет считаться победой. Также блоггер обратил внимание на значительные потери и регулярные удары по территории России, подвергнув сомнению эффективность текущей стратегии.

