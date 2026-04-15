Російський Z-блогер із каналу "Позивний Осетин" публічно звернувся до влади з вимогою пояснити цілі війни проти України.

Росіяни не розуміють навіщо «СВО»

У своєму дописі він заявив, що перед будь-якими переговорами керівництво РФ має чітко озвучити, заради чого ведеться війна, які її межі та що вважатиметься перемогою.

Також блогер звернув увагу на значні втрати та регулярні удари по території Росії, поставивши під сумнів ефективність поточної стратегії.

Він підкреслив, що подібні питання виникають не лише у цивільних, а й серед військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Його заява пролунала на тлі слів речника Кремля Дмитро Пєсков про те, що Росія розглядає можливість досягнення своїх цілей через переговори, але бойові дії тривають.

Публічні сумніви з боку представників проросійського інформаційного середовища можуть свідчити про зростання напруги та невизначеності всередині російського суспільства щодо подальшого перебігу війни.

Сестра військовослужбовця Євгена Кисельова стверджує, що його підрозділ відправили до населеного пункту Петрівка на Покровському напрямку з розгорнутими прапорами, щоб зафіксувати "звільнення" території.

Сестра військовослужбовця Євгена Кисельова стверджує, що його підрозділ відправили до населеного пункту Петрівка на Покровському напрямку з розгорнутими прапорами, щоб зафіксувати "звільнення" території. За її словами, на момент виконання завдання у Петрівці тривали активні бойові дії, а сам населений пункт не перебував під контролем російських військ. Жінка зазначає, що використання прапорів зробило групу помітною для безпілотників, що призвело до серйозних втрат серед особового складу. Вона звинуватила командування у некомпетентності та заявила, що подібні дії більше нагадують свідоме наражання військових на небезпеку.

