Ткачова Марія
Російський Z-блогер із каналу "Позивний Осетин" публічно звернувся до влади з вимогою пояснити цілі війни проти України.
Росіяни не розуміють навіщо «СВО»
У своєму дописі він заявив, що перед будь-якими переговорами керівництво РФ має чітко озвучити, заради чого ведеться війна, які її межі та що вважатиметься перемогою.
Також блогер звернув увагу на значні втрати та регулярні удари по території Росії, поставивши під сумнів ефективність поточної стратегії.
Він підкреслив, що подібні питання виникають не лише у цивільних, а й серед військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.
Його заява пролунала на тлі слів речника Кремля Дмитро Пєсков про те, що Росія розглядає можливість досягнення своїх цілей через переговори, але бойові дії тривають.
Публічні сумніви з боку представників проросійського інформаційного середовища можуть свідчити про зростання напруги та невизначеності всередині російського суспільства щодо подальшого перебігу війни.