Ткачова Марія
Российский Z-блогер из канала "Позывной Осетин" публично обратился к власти с требованием объяснить цели войны против Украины.
Россияне не понимают зачем «СВО»
В своем сообщении он заявил, что перед любыми переговорами руководство РФ должно четко озвучить, ради чего ведется война, каковы ее пределы и что будет считаться победой.
Также блоггер обратил внимание на значительные потери и регулярные удары по территории России, подвергнув сомнению эффективность текущей стратегии.
Он подчеркнул, что подобные вопросы возникают не только в гражданских, но и среди военных, непосредственно участвующих в боевых действиях.
Его заявление прозвучало на фоне слов спикера Кремля Дмитрий Песков о том, что Россия рассматривает возможность достижения своих целей через переговоры, но боевые действия продолжаются.
Публичные сомнения со стороны представителей пророссийской информационной среды могут свидетельствовать о росте напряжения и неопределенности внутри российского общества по дальнейшему течению войны.