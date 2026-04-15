Российский Z-блогер из канала "Позывной Осетин" публично обратился к власти с требованием объяснить цели войны против Украины.

Россияне не понимают зачем «СВО»

В своем сообщении он заявил, что перед любыми переговорами руководство РФ должно четко озвучить, ради чего ведется война, каковы ее пределы и что будет считаться победой.

Также блоггер обратил внимание на значительные потери и регулярные удары по территории России, подвергнув сомнению эффективность текущей стратегии.

Он подчеркнул, что подобные вопросы возникают не только в гражданских, но и среди военных, непосредственно участвующих в боевых действиях.

Его заявление прозвучало на фоне слов спикера Кремля Дмитрий Песков о том, что Россия рассматривает возможность достижения своих целей через переговоры, но боевые действия продолжаются.

Публичные сомнения со стороны представителей пророссийской информационной среды могут свидетельствовать о росте напряжения и неопределенности внутри российского общества по дальнейшему течению войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России заявляют о значительных потерях среди военных из-за решений командования, связанных со съемкой пропагандистского видео.

Сестра военнослужащего Евгения Киселева утверждает, что его подразделение отправили в населенный пункт Петровка на Покровском направлении с развернутыми флагами, чтобы зафиксировать "освобождение" территории. По ее словам, к моменту выполнения задания в Петровке продолжались активные боевые действия, а сам населенный пункт не находился под контролем российских войск. Женщина отмечает, что использование флагов сделало группу заметной для беспилотников, что привело к серьезным потерям среди личного состава. Она обвинила командование в некомпетентности и заявила, что подобные действия больше напоминают сознательное поражение военных опасностью.

