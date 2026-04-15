У Росії заявляють про значні втрати серед військових через рішення командування, пов’язані зі зйомкою пропагандистського відео.

Військових рф відправили помирати заради пропаганди

Сестра військовослужбовця Євгена Кисельова стверджує, що його підрозділ відправили до населеного пункту Петрівка на Покровському напрямку з розгорнутими прапорами, щоб зафіксувати "звільнення" території.

За її словами, на момент виконання завдання у Петрівці тривали активні бойові дії, а сам населений пункт не перебував під контролем російських військ.

Жінка зазначає, що використання прапорів зробило групу помітною для безпілотників, що призвело до серйозних втрат серед особового складу.

Вона звинуватила командування у некомпетентності та заявила, що подібні дії більше нагадують свідоме наражання військових на небезпеку.

Окрім цього, за її словами, родичів загиблих змушують платити за евакуацію тіл, а поранені утримуються в неналежних умовах без належної медичної допомоги.

Жінка звернулася до російських слідчих органів із вимогою перевірити дії командування та дати їм правову оцінку.



