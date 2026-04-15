Ткачова Марія
В России заявляют о значительных потерях среди военных из-за решений командования, связанных со съемкой пропагандистского видео.
Военных России отправили умирать ради пропаганды
Сестра военнослужащего Евгения Киселева утверждает, что его подразделение отправили в населенный пункт Петровка на Покровском направлении с развернутыми флагами, чтобы зафиксировать "освобождение" территории.
По ее словам, к моменту выполнения задания в Петровке продолжались активные боевые действия, а сам населенный пункт не находился под контролем российских войск.
Женщина отмечает, что использование флагов сделало группу заметной для беспилотников, что привело к серьезным потерям среди личного состава.
Она обвинила командование в некомпетентности и заявила, что подобные действия больше напоминают сознательное поражение военных опасностью.
Кроме этого, по ее словам, родственники погибших заставляют платить за эвакуацию тел, а раненые содержатся в ненадлежащих условиях без надлежащей медицинской помощи.
Женщина обратилась в российские следственные органы с требованием проверить действия командования и дать им правовую оценку.