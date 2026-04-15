В России заявляют о значительных потерях среди военных из-за решений командования, связанных со съемкой пропагандистского видео.

Военных России отправили умирать ради пропаганды

Сестра военнослужащего Евгения Киселева утверждает, что его подразделение отправили в населенный пункт Петровка на Покровском направлении с развернутыми флагами, чтобы зафиксировать "освобождение" территории.

По ее словам, к моменту выполнения задания в Петровке продолжались активные боевые действия, а сам населенный пункт не находился под контролем российских войск.

Женщина отмечает, что использование флагов сделало группу заметной для беспилотников, что привело к серьезным потерям среди личного состава.

Она обвинила командование в некомпетентности и заявила, что подобные действия больше напоминают сознательное поражение военных опасностью.

Кроме этого, по ее словам, родственники погибших заставляют платить за эвакуацию тел, а раненые содержатся в ненадлежащих условиях без надлежащей медицинской помощи.

Женщина обратилась в российские следственные органы с требованием проверить действия командования и дать им правовую оценку.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские Силы беспилотных систем нанесли удар по стратегическому объекту российского военно-промышленного комплекса в глубоком тылу.

Об этом сообщил командир подразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди. По его словам, атака была направлена не только на поражение конкретного предприятия, но и демонстрацию отсутствия безопасности даже в отдаленных регионах РФ. Речь идет о нефтехимическом заводе в Стерлитамаке (Республика Башкортостан), который является важным элементом производства авиационного горючего и компонентов для авиации. По предварительной информации, объект получил повреждения вследствие удара беспилотников.

