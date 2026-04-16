Без воды и еды: морпех раскрыл шокирующие условия русского плена

Украинский морской пехотинец Валентин Полянский , попавший в плен в апреле 2022 года во время боев за Мариуполь , рассказал о пережитом во время этапирования и содержания.

Морпех о пройденном плене рф

По его словам, после захвата военных связывали скотчем и перевозили в грузовиках по несколько десятков человек одновременно без доступа к воде, пище или туалету.

Пленных транспортировали несколько часов, после чего пересадили в самолет, а затем — в автозаки и доставили в следственный изолятор в городе Камышин Волгоградской области.

Он отмечает, что уже на этапе прибытия в СИЗО применялось физическое насилие – пленных избивали во время регистрации, заставляя раздеваться и передавать личные вещи.

По его словам, унижения продолжались и дальше: ограничение доступа к базовым потребностям, жесткие условия содержания и систематические избиения.

Полянский рассказывает, что даже передвижение по помещению сопровождалось ударами — пленных заставляли прикасаться к стенам или дверям во время движения, после чего их били.

В результате он проснулся с многочисленными травмами и кровоподтеками по всему телу.

Также военный отметил, что российские силовики называли украинских бойцов нацистами и оправдывали свои действия тем, что считают Мариуполь своей территорией.

Его свидетельства дополняют многочисленные факты о системном жестоком обращении с украинскими военнопленными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия планирует существенно увеличить производство FPV-дронов в 2026 году.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По оценкам ведомства, речь идет о более чем 7 миллионах беспилотников, что примерно на 3 миллиона больше, чем в предыдущем году. В ответ Украина делает ставку на технологическое превосходство и масштабную автоматизацию боевых действий.

