Без воды и еды: морпех раскрыл шокирующие условия русского плена

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинский морской пехотинец Валентин Полянский , попавший в плен в апреле 2022 года во время боев за Мариуполь , рассказал о пережитом во время этапирования и содержания.
Морпех о пройденном плене рф
По его словам, после захвата военных связывали скотчем и перевозили в грузовиках по несколько десятков человек одновременно без доступа к воде, пище или туалету.
Пленных транспортировали несколько часов, после чего пересадили в самолет, а затем — в автозаки и доставили в следственный изолятор в городе Камышин Волгоградской области.
Он отмечает, что уже на этапе прибытия в СИЗО применялось физическое насилие – пленных избивали во время регистрации, заставляя раздеваться и передавать личные вещи.
По его словам, унижения продолжались и дальше: ограничение доступа к базовым потребностям, жесткие условия содержания и систематические избиения.
Полянский рассказывает, что даже передвижение по помещению сопровождалось ударами — пленных заставляли прикасаться к стенам или дверям во время движения, после чего их били.
В результате он проснулся с многочисленными травмами и кровоподтеками по всему телу.
Также военный отметил, что российские силовики называли украинских бойцов нацистами и оправдывали свои действия тем, что считают Мариуполь своей территорией.
Его свидетельства дополняют многочисленные факты о системном жестоком обращении с украинскими военнопленными.