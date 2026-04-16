Оккупанты вынесли приговор иностранцу: в "ЛНР" осудили поляка за службу в ВСУ

На временно оккупированной территории Луганской области представители незаконных формирований объявили приговор гражданину Польши, воевавшему на стороне Украины. Его приговорили к продолжительному заключению за так называемое "наемство".

В псевдосуде "ЛНР" дали 13 лет гражданину Польши, воевавшему за Украину

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишут RMF24 и Gazeta Wyborcza .

Речь идет о 47-летнем мужчине из города Мысловицы, которого оккупационный Верховный суд ЛНР приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

Как он попал в плен

По данным журналистов, гражданин Польши сражался в составе Вооруженных сил Украины против российских оккупантов.

В ноябре 2024 г. он попал в плен на территории временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области.

После этого российская сторона выдвинула против него обвинения в "наемной службе" и "оппозиции к специальной военной операции".

Что заявили оккупанты

В так называемом суде утверждают, что мужчина якобы участвовал в боевых действиях с целью получения материального вознаграждения.

Именно эта формулировка традиционно используется российской стороной для криминализации иностранцев, воюющих в составе украинских сил обороны.

Почему этот приговор вызывает вопросы

Украинская сторона и международные организации не признают никаких "судебных решений" оккупационных администраций.

Подобные процессы рассматриваются как нарушение норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций по обращению с военнопленными.

Иностранцы, воюющие в составе ВСУ, имеют статус комбатантов, а значит, должны пользоваться соответствующей правовой защитой.

Контекст

Россия системно использует практику так называемых "судилищ" над пленными, в том числе иностранцами, на оккупированных территориях.

Такие приговоры часто носят политический и пропагандистский характер и не отвечают международным стандартам правосудия.

Россия системно использует практику так называемых "судилищ" над пленными, в том числе иностранцами, на оккупированных территориях.