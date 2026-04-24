Удар дроном на Херсонщині: ліквідовано підполковника окупаційного МНС разом із дружиною

На тимчасово окупованій частині Херсонської області повідомляють про ліквідацію представника окупаційних структур. Йдеться про підполковника так званого “МНС” РФ у регіоні.

На лівобережжі Херсонщини ліквідували підполковника окупаційного МНС

Як повідомляють "Коментарі", про це пишуть проросійські медіа.

Що сталося

За наявною інформацією, на лівобережжі Херсонщини ліквідували Іван Бузін — підполковник окупаційного управління МНС у Херсонській області.

Разом із ним загинула його дружина.

Причиною смерті, за повідомленнями російських джерел, стала атака безпілотника.

Обставини інциденту

Зазначається, що подружжя потрапило під удар дрона.

Інших деталей щодо місця чи часу події наразі не уточнюється.

Офіційного підтвердження від українських структур на момент публікації немає.

Що відомо про Бузіна

За інформацією російських медіа, Іван Бузін тривалий час працював у системі МНС РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення він був залучений до діяльності окупаційних органів влади на території Херсонської області.

