“Українців треба випалювати”: росіяни розігналися з насильницькими заявами

У соціальних мережах з’явилося відео з висловлюваннями громадянки РФ щодо війни проти України, які викликали резонанс через відверто агресивну риторику.

Російська пропаганда проти України

У своєму коментарі жінка заявляє, що український народ нібито “оболванили” і він “не розуміє, що відбувається”. Вона також стверджує, що українцям буцімто обіцяли можливість захоплювати міста заради “розграбування”, приписуючи їм мотивацію мародерства.

Окрім цього, у її словах звучать прямі заклики до жорстоких дій. Зокрема, вона заявляє, що ситуацію потрібно “випалювати каленим залізом”, фактично виправдовуючи насильство.

Також жінка висловлює переконання, що попереду “дуже серйозна і страшна битва”, та говорить про необхідність “зламати” попередні десятиліття, використовуючи при цьому образливі та радикальні формулювання щодо українців.

Водночас у її риториці простежується повна підтримка дій російської влади та віра в перемогу, що є типовим для пропагандистського дискурсу в РФ.

Експерти зазначають, що подібні висловлювання є прикладом дегуманізації противника — одного з ключових елементів інформаційної війни, який використовується для виправдання насильства та продовження бойових дій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що житель Астрахані на ім’я Андрій поділився історією, як змінилося його ставлення до війни після мобілізації та втрат серед знайомих.

За його словами, на початку він допускав можливість участі у бойових діях і навіть готувався до цього. Однак згодом його компанія отримала бронювання, що дозволило уникнути призову. Він зазначає, що остаточне рішення не брати участь у війні сформувалося після того, як у місті почали з’являтися плакати з фотографіями загиблих військових, серед яких були його знайомі. За його словами, значна частина людей, з якими він служив раніше, загинули, і це стало ключовим фактором у зміні його позиції.

