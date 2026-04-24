logo_ukra

BTC/USD

78238

ETH/USD

2333.06

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чому росіяни змінюють ставлення до війни: чого почали боятися
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому росіяни змінюють ставлення до війни: чого почали боятися

Житель російського міста заявив, що відмовився від участі у війні після того, як побачив масштаби втрат серед знайомих військових

24 квітня 2026, 00:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Житель Астрахані на ім’я Андрій поділився історією, як змінилося його ставлення до війни після мобілізації та втрат серед знайомих.

Чому росіяни змінюють ставлення до війни: чого почали боятися

Росіяни бояться втрат на війні проти України

За його словами, на початку він допускав можливість участі у бойових діях і навіть готувався до цього. Однак згодом його компанія отримала бронювання, що дозволило уникнути призову.

Він зазначає, що остаточне рішення не брати участь у війні сформувалося після того, як у місті почали з’являтися плакати з фотографіями загиблих військових, серед яких були його знайомі.

За його словами, значна частина людей, з якими він служив раніше, загинули, і це стало ключовим фактором у зміні його позиції.

Він також висловив критичне ставлення до практики посмертного нагородження, зазначивши, що такі відзнаки не мають для нього цінності в контексті людських втрат.

Подібні історії відображають зміну настроїв серед частини населення РФ на тлі тривалих бойових дій та втрат.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у соціальних мережах поширюється відео з тимчасово окупованого Мелітополь, на якому чоловік висловлює подяку російським військовим, зокрема представникам чеченських підрозділів.
У зверненні він заявляє, що місто нібито було “звільнене” та що військові забезпечують безпеку місцевого населення. Подібні відео викликали хвилю обговорень у мережі. Користувачі звертають увагу на характер подачі та можливі ознаки постановочності — зокрема використання символіки та заздалегідь підготовленого фону. Експерти з інформаційної безпеки зазначають, що такі матеріали часто використовуються як елемент інформаційної кампанії, спрямованої на формування лояльності до окупаційних сил та поширення відповідних наративів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини