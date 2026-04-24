Житель Астрахані на ім’я Андрій поділився історією, як змінилося його ставлення до війни після мобілізації та втрат серед знайомих.

Росіяни бояться втрат на війні проти України

За його словами, на початку він допускав можливість участі у бойових діях і навіть готувався до цього. Однак згодом його компанія отримала бронювання, що дозволило уникнути призову.

Він зазначає, що остаточне рішення не брати участь у війні сформувалося після того, як у місті почали з’являтися плакати з фотографіями загиблих військових, серед яких були його знайомі.

За його словами, значна частина людей, з якими він служив раніше, загинули, і це стало ключовим фактором у зміні його позиції.

Він також висловив критичне ставлення до практики посмертного нагородження, зазначивши, що такі відзнаки не мають для нього цінності в контексті людських втрат.

Подібні історії відображають зміну настроїв серед частини населення РФ на тлі тривалих бойових дій та втрат.

