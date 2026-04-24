Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Спасибо чеченским пацанам": відео з Мелітополя викликало реакцію
НОВИНИ

“Спасибо чеченским пацанам”: відео з Мелітополя викликало реакцію

У мережі поширюється відео з окупованого Мелітополя, де чоловік дякує російським військовим, що викликало обговорення щодо пропагандистських наративів

24 квітня 2026, 00:48
Ткачова Марія

У соціальних мережах поширюється відео з тимчасово окупованого Мелітополь, на якому чоловік висловлює подяку російським військовим, зокрема представникам чеченських підрозділів.

Пропаганда рф на ТОТ Мелітополі

У зверненні він заявляє, що місто нібито було “звільнене” та що військові забезпечують безпеку місцевого населення.

Подібні відео викликали хвилю обговорень у мережі. Користувачі звертають увагу на характер подачі та можливі ознаки постановочності — зокрема використання символіки та заздалегідь підготовленого фону.

Експерти з інформаційної безпеки зазначають, що такі матеріали часто використовуються як елемент інформаційної кампанії, спрямованої на формування лояльності до окупаційних сил та поширення відповідних наративів.

Водночас офіційна позиція України залишається незмінною: Мелітополь є тимчасово окупованим містом, а будь-які заяви про “звільнення” розглядаються як частина пропаганди.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Нижегородській області Росії зафіксовано пожежу на Кстовському нафтопереробному заводі, повідомляють українські моніторингові телеграм-канали.
Йдеться про об’єкт, пов’язаний із компанією Лукойл, який розташований у місті Кстово. За попередньою інформацією, перед цим дронів могла зазнати нафтоперекачувальна станція “Горький”, яка є частиною магістральної системи транспортування нафти. Зокрема, вона забезпечує перекачування сировини за напрямком “Сургут — Горький — Полоцьк” та постачання нафти на внутрішні маршрути, включно з Кстовським НПЗ. Повідомляється, що інфраструктура могла бути уражена внаслідок атак безпілотників. Наразі офіційного підтвердження або деталей щодо масштабів пошкоджень і причин пожежі немає. Інформація потребує уточнення з незалежних джерел.



