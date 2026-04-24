“Спасибо чеченским пацанам”: відео з Мелітополя викликало реакцію

Ткачова Марія
У соціальних мережах поширюється відео з тимчасово окупованого Мелітополь, на якому чоловік висловлює подяку російським військовим, зокрема представникам чеченських підрозділів.
Пропаганда рф на ТОТ Мелітополі
У зверненні він заявляє, що місто нібито було “звільнене” та що військові забезпечують безпеку місцевого населення.
Подібні відео викликали хвилю обговорень у мережі. Користувачі звертають увагу на характер подачі та можливі ознаки постановочності — зокрема використання символіки та заздалегідь підготовленого фону.
Експерти з інформаційної безпеки зазначають, що такі матеріали часто використовуються як елемент інформаційної кампанії, спрямованої на формування лояльності до окупаційних сил та поширення відповідних наративів.
Водночас офіційна позиція України залишається незмінною: Мелітополь є тимчасово окупованим містом, а будь-які заяви про “звільнення” розглядаються як частина пропаганди.