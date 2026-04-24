"Спасибо чеченским пацанам": видео из Мелитополя вызвало реакцию

Ткачова Марія
В социальных сетях распространяется видео из временно оккупированного Мелитополя, на котором мужчина выражает благодарность российским военным, в том числе представителям чеченских подразделений.
Пропаганда рф на ТОТ Мелитополе
В обращении он заявляет, что город якобы был "освобожден" и что военные обеспечивают безопасность местного населения.
Подобные видеоклипы вызвали волну обсуждений в сети. Пользователи обращают внимание на характер подачи и возможные признаки постановочности – в частности, использование символики и заранее подготовленного фона.
Эксперты по информационной безопасности отмечают, что такие материалы часто используются как элемент информационной кампании, направленной на формирование лояльности к оккупационным силам и распространение соответствующих нарративов.
В то же время официальная позиция Украины остается неизменной: Мелитополь является временно оккупированным городом, а любые заявления об увольнении рассматриваются как часть пропаганды.