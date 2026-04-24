logo

BTC/USD

78238

ETH/USD

2333.06

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией "Спасибо чеченским пацанам": видео из Мелитополя вызвало реакцию
commentss НОВОСТИ Все новости

"Спасибо чеченским пацанам": видео из Мелитополя вызвало реакцию

В сети распространяется видео из оккупированного Мелитополя, где мужчина благодарит российских военных, что вызвало обсуждение по поводу пропагандистских нарративов

24 апреля 2026, 00:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В социальных сетях распространяется видео из временно оккупированного Мелитополя, на котором мужчина выражает благодарность российским военным, в том числе представителям чеченских подразделений.

Пропаганда рф на ТОТ Мелитополе

В обращении он заявляет, что город якобы был "освобожден" и что военные обеспечивают безопасность местного населения.

Подобные видеоклипы вызвали волну обсуждений в сети. Пользователи обращают внимание на характер подачи и возможные признаки постановочности – в частности, использование символики и заранее подготовленного фона.

Эксперты по информационной безопасности отмечают, что такие материалы часто используются как элемент информационной кампании, направленной на формирование лояльности к оккупационным силам и распространение соответствующих нарративов.

В то же время официальная позиция Украины остается неизменной: Мелитополь является временно оккупированным городом, а любые заявления об увольнении рассматриваются как часть пропаганды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Нижегородской области России зафиксирован пожар на Кстовском нефтеперерабатывающем заводе, сообщают украинские мониторинговые телеграмм-каналы.
Речь идет об объекте, связанном с компанией Лукойл, расположенном в городе Кстово. По предварительной информации, перед этим дронов могла подвергнуться нефтеперекачивающая станция "Горький", которая является частью магистральной системы транспортировки нефти. В частности, она обеспечивает перекачку сырья по направлению "Сургут — Горький — Полоцк" и поставки нефти на внутренние маршруты, включая Кстовский НПЗ. Сообщается, что инфраструктура могла быть поражена в результате атак беспилотников. Пока официального подтверждения или деталей относительно масштабов повреждений и причин пожара нет. Информация требует уточнения из независимых источников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости