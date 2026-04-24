Вибухи в Росії: стовп диму та нереальна пожежа

У Нижегородській області Росії зафіксовано пожежу на Кстовському нафтопереробному заводі, повідомляють українські моніторингові телеграм-канали.

Українська атака по нижегородській області рф

Йдеться про об’єкт, пов’язаний із компанією Лукойл, який розташований у місті Кстово.

За попередньою інформацією, перед цим дронів могла зазнати нафтоперекачувальна станція “Горький”, яка є частиною магістральної системи транспортування нафти.

Зокрема, вона забезпечує перекачування сировини за напрямком “Сургут — Горький — Полоцьк” та постачання нафти на внутрішні маршрути, включно з Кстовським НПЗ.

Повідомляється, що інфраструктура могла бути уражена внаслідок атак безпілотників.

Наразі офіційного підтвердження або деталей щодо масштабів пошкоджень і причин пожежі немає.

Інформація потребує уточнення з незалежних джерел.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськовослужбовець Сил оборони України з позивним Алекс заявив про зміни в ефективності роботи протиповітряної оборони противника на тлі системних ударів по її засобах.

За його словами, протягом останніх місяців українські підрозділи зосередили зусилля на ураженні систем ППО, які є складними та дорогими у виробництві, а також потребують часу для відновлення. Паралельно, за його оцінкою, відбувається активний розвиток засобів середньої дальності ураження, які регулярно застосовуються для ударів по цілях на тимчасово окупованих територіях і в глибині території РФ. Військовий зазначає, що поєднання цих факторів впливає на загальну ефективність бойових дій у повітрі. Зокрема, за його словами, спостерігається зменшення кількості перехоплень українських дронів з боку противника.

