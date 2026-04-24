Взрывы в России: столб дыма и нереальный пожар

В Нижегородской области России зафиксирован пожар на Кстовском нефтеперерабатывающем заводе, сообщают украинские мониторинговые телеграмм-каналы.

Украинская атака по нижегородской области рф

Речь идет об объекте, связанном с компанией Лукойл, расположенном в городе Кстово.

По предварительной информации, перед этим дронов могла подвергнуться нефтеперекачивающая станция "Горький", которая является частью магистральной системы транспортировки нефти.

В частности, она обеспечивает перекачку сырья по направлению "Сургут — Горький — Полоцк" и поставки нефти на внутренние маршруты, включая Кстовский НПЗ.

Сообщается, что инфраструктура могла быть поражена в результате атак беспилотников.

Пока официального подтверждения или деталей относительно масштабов повреждений и причин пожара нет.

Информация требует уточнения из независимых источников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий Сил обороны Украины с позывным Алекс заявил об изменениях в эффективности работы противовоздушной обороны противника на фоне системных ударов по ее средствам.

По его словам, в течение последних месяцев украинские подразделения сосредоточили усилия на поражении систем ПВО, сложных и дорогостоящих в производстве, а также требующих времени для восстановления. Параллельно, по его оценке, происходит активное развитие средств средней дальности поражения, регулярно применяемых для ударов по целям на временно оккупированных территориях и в глубине территории РФ. Военный отмечает, что сочетание этих факторов оказывает влияние на общую эффективность боевых действий в воздухе. В частности, по его словам, наблюдается уменьшение количества перехватов украинских дронов со стороны противника.

