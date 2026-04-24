Взрывы в России: столб дыма и нереальный пожар

В Нижегородской области России зафиксирован пожар на Кстовском нефтеперерабатывающем заводе, сообщают украинские мониторинговые телеграмм-каналы.
Украинская атака по нижегородской области рф
Речь идет об объекте, связанном с компанией Лукойл, расположенном в городе Кстово.
По предварительной информации, перед этим дронов могла подвергнуться нефтеперекачивающая станция "Горький", которая является частью магистральной системы транспортировки нефти.
В частности, она обеспечивает перекачку сырья по направлению "Сургут — Горький — Полоцк" и поставки нефти на внутренние маршруты, включая Кстовский НПЗ.
Сообщается, что инфраструктура могла быть поражена в результате атак беспилотников.
Пока официального подтверждения или деталей относительно масштабов повреждений и причин пожара нет.
Информация требует уточнения из независимых источников.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий Сил обороны Украины с позывным Алекс заявил об изменениях в эффективности работы противовоздушной обороны противника на фоне системных ударов по ее средствам.
По его словам, в течение последних месяцев украинские подразделения сосредоточили усилия на поражении систем ПВО, сложных и дорогостоящих в производстве, а также требующих времени для восстановления. Параллельно, по его оценке, происходит активное развитие средств средней дальности поражения, регулярно применяемых для ударов по целям на временно оккупированных территориях и в глубине территории РФ. Военный отмечает, что сочетание этих факторов оказывает влияние на общую эффективность боевых действий в воздухе. В частности, по его словам, наблюдается уменьшение количества перехватов украинских дронов со стороны противника.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.