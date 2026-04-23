Війна з Росією «Збивати нічим»: військовий розповів, що змінилося на фронті
«Збивати нічим»: військовий розповів, що змінилося на фронті

Військовий Сил оборони заявив про зниження ефективності протиповітряної оборони противника через системні удари по її засобах

23 квітня 2026, 23:41
Ткачова Марія

Військовослужбовець Сил оборони України з позивним Алекс заявив про зміни в ефективності роботи протиповітряної оборони противника на тлі системних ударів по її засобах.

Зниження ефективності роботи російського ППО

За його словами, протягом останніх місяців українські підрозділи зосередили зусилля на ураженні систем ППО, які є складними та дорогими у виробництві, а також потребують часу для відновлення.

Паралельно, за його оцінкою, відбувається активний розвиток засобів середньої дальності ураження, які регулярно застосовуються для ударів по цілях на тимчасово окупованих територіях і в глибині території РФ.

Військовий зазначає, що поєднання цих факторів впливає на загальну ефективність бойових дій у повітрі. Зокрема, за його словами, спостерігається зменшення кількості перехоплень українських дронів з боку противника.

Він пов’язує це зі зниженням можливостей ППО, яка, за його оцінкою, зазнає втрат і не встигає повноцінно відновлюватися.

Також він підкреслює роль розвідки, яка дозволяє визначати пріоритетні цілі для ураження.

Озвучені оцінки відображають бачення ситуації з боку українських військових і потребують підтвердження з незалежних джерел.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії під час обговорення в Громадській палаті РФ пролунали заяви про ситуацію на передовій, які викликали резонанс.                    
Полковник Валерій Пегасов заявив про наявність серйозних проблем у деяких підрозділах, назвавши ситуацію такою, що “не піддається поясненню”. Зокрема, за його словами, в одній із військових частин командування могло віддавати накази, пов’язані з розмінуванням без належного забезпечення, що призвело до втрат серед особового складу.                 Він також повідомив про випадки поранень та загибелі військових у результаті таких дій.          
Озвучені дані потребують незалежної перевірки, однак вони стали предметом обговорення у російському інформаційному просторі.



Джерело: https://t.me/officer_33/6825
