«Збивати нічим»: військовий розповів, що змінилося на фронті

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Військовослужбовець Сил оборони України з позивним Алекс заявив про зміни в ефективності роботи протиповітряної оборони противника на тлі системних ударів по її засобах.
Зниження ефективності роботи російського ППО
За його словами, протягом останніх місяців українські підрозділи зосередили зусилля на ураженні систем ППО, які є складними та дорогими у виробництві, а також потребують часу для відновлення.
Паралельно, за його оцінкою, відбувається активний розвиток засобів середньої дальності ураження, які регулярно застосовуються для ударів по цілях на тимчасово окупованих територіях і в глибині території РФ.
Військовий зазначає, що поєднання цих факторів впливає на загальну ефективність бойових дій у повітрі. Зокрема, за його словами, спостерігається зменшення кількості перехоплень українських дронів з боку противника.
Він пов’язує це зі зниженням можливостей ППО, яка, за його оцінкою, зазнає втрат і не встигає повноцінно відновлюватися.
Також він підкреслює роль розвідки, яка дозволяє визначати пріоритетні цілі для ураження.
Озвучені оцінки відображають бачення ситуації з боку українських військових і потребують підтвердження з незалежних джерел.