У Росії під час обговорення в Громадській палаті РФ пролунали заяви про ситуацію на передовій, які викликали резонанс.

Скандал в рф через ситуацію на фронті

Полковник Валерій Пегасов заявив про наявність серйозних проблем у деяких підрозділах, назвавши ситуацію такою, що “не піддається поясненню”.

Зокрема, за його словами, в одній із військових частин командування могло віддавати накази, пов’язані з розмінуванням без належного забезпечення, що призвело до втрат серед особового складу.

Він також повідомив про випадки поранень та загибелі військових у результаті таких дій.

Озвучені дані потребують незалежної перевірки, однак вони стали предметом обговорення у російському інформаційному просторі.

Заяви свідчать про можливі проблеми з організацією служби та умовами виконання бойових завдань у окремих підрозділах РФ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російських телеграм-каналах з’явилася інформація про можливе нововведення в системі ідентифікації військовослужбовців РФ.

Згідно з оприлюдненими даними, у Міністерство оборони РФ нібито розглядають ідею нанесення на тіло військових спеціальних QR-кодів із персональною інформацією. Як стверджується, така ініціатива може бути спрямована на спрощення процесу ідентифікації загиблих або поранених без проведення ДНК-експертиз. У повідомленнях також зазначається, що подібний підхід може бути економічно вигіднішим, оскільки витрати на нанесення QR-кодів нібито нижчі, ніж проведення лабораторних досліджень.

