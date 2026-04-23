Ткачова Марія
У Росії під час обговорення в Громадській палаті РФ пролунали заяви про ситуацію на передовій, які викликали резонанс.
Скандал в рф через ситуацію на фронті
Полковник Валерій Пегасов заявив про наявність серйозних проблем у деяких підрозділах, назвавши ситуацію такою, що “не піддається поясненню”.
Зокрема, за його словами, в одній із військових частин командування могло віддавати накази, пов’язані з розмінуванням без належного забезпечення, що призвело до втрат серед особового складу.
Він також повідомив про випадки поранень та загибелі військових у результаті таких дій.
Озвучені дані потребують незалежної перевірки, однак вони стали предметом обговорення у російському інформаційному просторі.
Заяви свідчать про можливі проблеми з організацією служби та умовами виконання бойових завдань у окремих підрозділах РФ.