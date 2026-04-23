Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией Взорвался резонансный скандал в России: они публично возмущены происходящим на фронте
НОВОСТИ

Взорвался резонансный скандал в России: они публично возмущены происходящим на фронте

В России во время публичного обсуждения прозвучали заявления о возможных нарушениях на фронте и потерях среди военных

23 апреля 2026, 22:15
Автор:
Ткачова Марія

В России во время обсуждения в Общественной палате РФ прозвучали вызвавшие резонанс заявления о ситуации на передовой.          

Взорвался резонансный скандал в России: они публично возмущены происходящим на фронте

Скандал в России из-за ситуации на фронте

Полковник Валерий Пегасов заявил о наличии серьезных проблем в некоторых подразделениях, назвав ситуацию "не поддающейся объяснению".

В частности, по его словам, в одной из воинских частей командование могло отдавать приказы, связанные с разминированием без должного обеспечения, что привело к потерям среди личного состава.

Он также сообщил о случаях ранений и гибели военных в результате таких действий.          

Озвученные данные нуждаются в независимой проверке, однако они стали предметом обсуждения в российском информационном пространстве.                          

Заявления свидетельствуют о возможных проблемах с организацией службы и условиями выполнения боевых задач в отдельных подразделениях РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российских телеграмм-каналах появилась информация о возможном нововведении в системе идентификации военнослужащих РФ.
Согласно обнародованным данным, в Министерстве обороны РФ якобы рассматривается идея нанесения на тело военных специальных QR-кодов с персональной информацией. Как утверждается, такая инициатива может быть направлена на упрощение процесса идентификации погибших или раненых без проведения ДНК-экспертиза. В сообщениях также отмечается, что подобный подход может быть экономически более выгодным, поскольку затраты на нанесение QR-кодов якобы ниже, чем проведение лабораторных исследований.



