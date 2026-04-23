Ткачова Марія
В России во время обсуждения в Общественной палате РФ прозвучали вызвавшие резонанс заявления о ситуации на передовой.
Скандал в России из-за ситуации на фронте
Полковник Валерий Пегасов заявил о наличии серьезных проблем в некоторых подразделениях, назвав ситуацию "не поддающейся объяснению".
В частности, по его словам, в одной из воинских частей командование могло отдавать приказы, связанные с разминированием без должного обеспечения, что привело к потерям среди личного состава.
Он также сообщил о случаях ранений и гибели военных в результате таких действий.
Озвученные данные нуждаются в независимой проверке, однако они стали предметом обсуждения в российском информационном пространстве.
Заявления свидетельствуют о возможных проблемах с организацией службы и условиями выполнения боевых задач в отдельных подразделениях РФ.