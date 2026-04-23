Ідентифікація без ДНК: росіяни планують набивати QR-коди на тіло солдатів

У російських телеграм-каналах з’явилася інформація про можливе нововведення в системі ідентифікації військовослужбовців РФ.

Росіяни планують робити татуювання QR-код на тілі солдатів

Згідно з оприлюдненими даними, у Міністерство оборони РФ нібито розглядають ідею нанесення на тіло військових спеціальних QR-кодів із персональною інформацією.

Як стверджується, така ініціатива може бути спрямована на спрощення процесу ідентифікації загиблих або поранених без проведення ДНК-експертиз.

У повідомленнях також зазначається, що подібний підхід може бути економічно вигіднішим, оскільки витрати на нанесення QR-кодів нібито нижчі, ніж проведення лабораторних досліджень.

При цьому офіційного підтвердження такої ініціативи з боку російських органів влади наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Кемеровській області РФ викладачка Анжеро-Судженського політехнічного коледжу Оксана Федорова опинилася в центрі скандалу після заяв про можливу відправку студентів на війну у разі відрахування.

За інформацією, оприлюдненою під час розмови зі студентом, педагог заявила, що в разі неуспішності та відрахування юнака можуть призвати до армії вже під час найближчого призову. Вона також стверджувала, що навчальний заклад тісно співпрацює з військкоматом, а інформація про відрахованих студентів оперативно передається відповідним органам. За її словами, після цього студенти отримують повістки, а в подальшому, як вона зазначила, значна частина з них підписує контракт на військову службу. У розмові викладачка також озвучила варіанти, які, за її словами, можуть чекати на студентів — від навчання на оператора безпілотних систем до служби на передовій.

