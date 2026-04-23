Скандал у коледжі: студентам погрожують відправкою на війну

У Кемеровській області РФ викладачка Анжеро-Судженського політехнічного коледжу Оксана Федорова опинилася в центрі скандалу після заяв про можливу відправку студентів на війну у разі відрахування.

Російським студентам погрожують відправкою на війну

За інформацією, оприлюдненою під час розмови зі студентом, педагог заявила, що в разі неуспішності та відрахування юнака можуть призвати до армії вже під час найближчого призову.

Вона також стверджувала, що навчальний заклад тісно співпрацює з військкоматом, а інформація про відрахованих студентів оперативно передається відповідним органам.

За її словами, після цього студенти отримують повістки, а в подальшому, як вона зазначила, значна частина з них підписує контракт на військову службу.

У розмові викладачка також озвучила варіанти, які, за її словами, можуть чекати на студентів — від навчання на оператора безпілотних систем до служби на передовій.

Окрім цього, вона згадала про втрати серед випускників закладу, зазначивши, що частина з них загинула після участі у бойових діях.

Оприлюднена інформація викликала резонанс і може свідчити про практики тиску на студентів у контексті мобілізаційних процесів у РФ.

