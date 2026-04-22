«Не всі мають бути на передовій, але»: військовий жорстоко звернувся до суспільства

Український військовий доброволець виступив із різкою заявою щодо ситуації в інформаційному просторі та ставлення частини суспільства до війни.

За його словами, Україна стикається не лише з бойовими викликами, а й із проблемами на інформаційному фронті. Він вважає, що частина суспільства дистанціюється від війни, сприймаючи її як щось віддалене, що не стосується особисто.

Військовий звернув увагу на поширення в соцмережах наративів, які знецінюють роль армії або перекладають відповідальність виключно на тих, хто вже воює.

Окремо він розкритикував підхід до висвітлення чутливих тем, зокрема пов’язаних із мобілізацією. За його словами, окремі випадки порушень чи конфліктів широко розповсюджуються в мережі без контексту, що може використовуватися ворожою пропагандою.

Він зазначив, що такі матеріали стають частиною інформаційної війни, оскільки можуть підривати довіру до державних інституцій та деморалізувати суспільство.

Водночас військовий підкреслив, що проблема не лише у самих подіях, а й у реакції на них — коли замість аналізу та відповідальності переважають емоційні оцінки.

Також він наголосив на важливості пам’яті про загиблих і поваги до тих, хто продовжує воювати, зазначивши, що байдужість у тилу може мати серйозні наслідки.

У своєму зверненні він закликав суспільство не залишатися осторонь, підтримувати військових, відповідально ставитися до поширення інформації та не сприяти, навіть несвідомо, інформаційним кампаніям противника.

