Як мислить командир: відверта позиція “Птахів Мадяра”

Командир підрозділу “Птахи Мадяра” та Герой України "Кліма" розповів про те, як змінюється сприйняття втоми в умовах війни та яку роль відіграє лідерство на передовій.

Мислення командира «Кліми» про втому на війні

За його словами, момент, коли з’являється думка про виснаження, стає точкою внутрішнього контролю. У такі секунди, зазначає він, важливо згадати про побратимів, які перебувають у ще складніших умовах — під обстрілами, у затоплених бліндажах, без можливості відпочинку.

Командир підкреслює, що в таких умовах не йдеться про повну відсутність втоми, а про зміну ставлення до неї. Він називає це “перезавантаженням” — здатністю зібратися, відновити сили і продовжити виконання завдань.

За його словами, лідер не може дозволити собі зупинитися, оскільки від нього залежить не лише власна ефективність, а й стан усієї команди.

Він наголошує, що справжня сила командира — у його підрозділі, результатах роботи та здатності передавати знання іншим. Саме це, за його словами, дає ресурс рухатися вперед навіть у стані виснаження.

Такий підхід, як зазначає військовий, дозволяє не лише тримати позиції, а й формувати команду, здатну діяти як єдиний механізм у найскладніших умовах.

