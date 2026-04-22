Как мыслит командир: откровенная позиция "Птиц Мадяра"

Командир подразделения "Птицы Мадяра" и Герой Украины "Клима" рассказал о том, как меняется восприятие усталости в условиях войны и какую роль играет лидерство на передовой.

Мышление командира «Климы» об усталости на войне

По его словам, момент, когда появляется мнение об истощении, становится точкой внутреннего контроля. В такие секунды, отмечает он, важно вспомнить о находящихся в еще более сложных условиях собратьях — под обстрелами, в затопленных блиндажах, без возможности отдыха.

Командир подчеркивает, что в таких условиях речь не идет о полном отсутствии усталости, а об изменении отношения к ней. Он называет это "перезагрузкой" — способностью собраться, восстановить силы и продолжить выполнение задач.

По его словам, лидер не может позволить себе остановиться, поскольку от него зависит не только собственная эффективность, но состояние всей команды.

Он подчеркивает, что настоящая сила командира в его подразделении, результатах работы и способности передавать знания другим. Именно это, по его словам, дает ресурс двигаться вперед даже в состоянии истощения.

Такой подход, как отмечает военный, позволяет не только удерживать позиции, но и формировать команду, способную действовать как единый механизм в самых сложных условиях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский военный Валентин Полянский, служивший в 36-й отдельной бригаде морской пехоты и попавший в плен в 21 год, поделился свидетельствами о пережитом за три года содержания.

По его словам, за это время его четыре раза этапировали между разными местами содержания. Один из самых тяжелых эпизодов, по его словам, произошел после разговора с врачом, регулярно приходившим к пленным и интересовавшимся их состоянием. Военный рассказывает, что после того, как он признался в нервозности, через некоторое время его без объяснений вывели из камеры и поместили в психосоматическое отделение. Там по его словам, его привязали и начали вводить неизвестные препараты. Он отмечает, что ему регулярно делали уколы и давали таблетки несколько раз в день.

