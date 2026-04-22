Как мыслит командир: откровенная позиция "Птиц Мадяра"

Ткачова Марія
Командир подразделения "Птицы Мадяра" и Герой Украины "Клима" рассказал о том, как меняется восприятие усталости в условиях войны и какую роль играет лидерство на передовой.
Мышление командира «Климы» об усталости на войне
По его словам, момент, когда появляется мнение об истощении, становится точкой внутреннего контроля. В такие секунды, отмечает он, важно вспомнить о находящихся в еще более сложных условиях собратьях — под обстрелами, в затопленных блиндажах, без возможности отдыха.
Командир подчеркивает, что в таких условиях речь не идет о полном отсутствии усталости, а об изменении отношения к ней. Он называет это "перезагрузкой" — способностью собраться, восстановить силы и продолжить выполнение задач.
По его словам, лидер не может позволить себе остановиться, поскольку от него зависит не только собственная эффективность, но состояние всей команды.
Он подчеркивает, что настоящая сила командира в его подразделении, результатах работы и способности передавать знания другим. Именно это, по его словам, дает ресурс двигаться вперед даже в состоянии истощения.
Такой подход, как отмечает военный, позволяет не только удерживать позиции, но и формировать команду, способную действовать как единый механизм в самых сложных условиях.