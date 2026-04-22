Примусове утримання в психіатричній лікарні: неможливо уявити через що пройшов військовий у полоні

Український військовий Валентин Полянський, який служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти та потрапив у полон у 21 рік, поділився свідченнями про пережите за три роки утримання.

Морський піхотинець про полон в РФ

За його словами, за цей час його чотири рази етапували між різними місцями утримання. Один із найважчих епізодів, за його словами, стався після розмови з лікарем, який регулярно приходив до полонених і цікавився їхнім станом.

Військовий розповідає, що після того, як він зізнався у нервовості, через певний час його без пояснень вивели з камери та помістили у психосоматичне відділення.

Там, за його словами, його прив’язали та почали вводити невідомі препарати. Він зазначає, що йому регулярно робили уколи та давали таблетки кілька разів на день.

Вже на другий день, за його словами, він почав втрачати контроль над тілом — руки тремтіли настільки, що він не міг тримати предмети. Також він втратив апетит і майже перестав їсти.

Такий стан, за його словами, тривав близько двох тижнів, а відновлення після цього зайняло тривалий час.

Свідчення військового можуть вказувати на порушення умов утримання військовополонених в колоніях РФ.



